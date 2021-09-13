Üye Girişi
Son dakika haberi | Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki nilüfer bahçesine yoğun ilgi - Son Dakika

Son dakika haberi | Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki nilüfer bahçesine yoğun ilgi

13.09.2021 13:18

Son dakika haber: Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki nilüfer bahçesine yoğun ilgi Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyılarında bulunan nilüfer bahçesi, Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki nilüfer bahçesine yoğun ilgi

KONYA - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyılarında bulunan nilüfer bahçesi, Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Yaklaşık 7 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesi olarak gösterilen Beyşehir Gölü'nün Çiftlik Mahallesi kıyılarındaki görenleri büyüleyen alan, artan ziyaretçi trafiği ile bu yıl ilçenin yeni cazibe ve çekim merkezi oldu. Kıyıdaki sazlıklar arasından teknelerle geçildikten sonra ulaşılabilen ve havadan da görüntülenen nilüfer bahçesi, görenleri hayran bırakıyor. Ziyaretçiler, geldikleri alanda bol bol fotoğraf ve video çekip, özçekim yaparak bu seyrine doyum olmayan görselleri kişisel sosyal medya hesaplarında da paylaşıyor. Göle kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesine gelen ziyaretçiler, düzenlenen tekne turları ile nilüfer bahçesini daha yakından görme imkanı bulabiliyor.

"Türkiye'nin her yerinden nilüfer bahçesini görmek için geliyorlar"

Gölde nilüfer bahçesine gezinti teknesi ile turlar düzenleyen İbrahim Erdoğan, Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesine sahip olan Beyşehir Gölü kıyılarında başlattıkları turlarla yeni bir çekim merkezi oluşturduklarını belirterek, "Nilüfer bahçemiz şu an bulunduğumuz limana yaklaşık 5 dakika bir mesafede bulunuyor. Nilüfer bahçesine geziler düzenleyebilmek için bu yıl bölgemize bir gezinti teknesi kazandırdık. Kalabalık grup ya da topluluklar oldu mu bu teknemizle gezi düzenlerken, daha az sayıdaki ziyaretçilerimizi ise daha küçük teknelerimizle nilüfer bahçemize getirip götürüyoruz" dedi.

Beyşehir'de geçtiğimiz yıllarda keşfedilen nilüfer bahçesini bu yıl düzenledikleri turlarla Türkiye'nin her yerinden ilçeye gelenlere tanıtıp turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, "40 gün oldu tekne turları düzenlemeye başladık. Özellikle geride kalan Kurban Bayramı tatilinde bayağı bir gezi yoğunluğumuz oldu. İlçemize gelen ve nilüfer bahçesini görmek isteyen misafirlerimize yardımcı olup, bu görsel güzellikleri yakından göstermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden nilüfer bahçesini görmek için geliyorlar. Hatta Türkiye'ye tatil için gelenler de Beyşehir'imize gelerek bu güzellikleri görmeye başladı. Ayrıca, burası düğün fotoğrafçılarının, gelin damat dış çekimlerinin de yeni bir merkezi haline geldi. Burada düğün fotoğrafçılarımıza da hizmet veriyoruz, onlar da gelin damat çekimi fotoğrafları ile videolarını burada çekip unutulmayacak güzelliklerde dış çekimlere sahip olabiliyorlar. Çiftlerimiz de hem burayı yakından görüyor hem de düğün albümlerinde çok güzel görsellerin yer alacağını düşünerek çok mutlu ayrılıyorlar. Burası bu anlamda son dönemde ilçemizin yeni bir cazibe merkezi olmaya başladı. Amacımız burayı daha çok tanıtıp bölge turizmine kazandırmaktı. Bu hedefimize ulaşıyoruz. İç Anadolu'da, Konya'da böyle bir güzelliğin olduğunu herkese göstermek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu bölgenin daha çok ziyaretçi çekeceğini umuyoruz" diye konuştu.

İbrahim Erdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği'nin de burada bulunan nilüfer bahçesi ve artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle gelen ziyaretçilerin kıyıdan da izleyebilmesi için bir seyir terası inşa etmeye başladığını da belirtirken, "Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah buraya gelen kuş gözlemcileri, doğa fotoğrafçıları, doğaseverler ve ziyaretçilerimiz nilüfer bahçesini seyir terasından yükseklerden de görüp gözleyebilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesiymiş"

Arkadaşlarıyla birlikte Ilgın ilçesinden nilüfer bahçesini görmeye geldiğini söyleyen Nagihan Aslan, "Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesiymiş. Biz de öyle duyduk geldik görmeye, çok güzel çıkın çıkın gelin. Güzel görsel bir şölen burası" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Gülşirin Kemerli de, sosyal medyadan görüp geldikleri göldeki bahçeyi çok merak ederek geldiklerini belirterek, "Bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum, Gerçekten büyülendik. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. Yani Nepal'e gitmeye gerek yok, kesinlikle buraya gelin" ifadelerine yer verdi.

Nilüfer bahçesine düzenlenen tekne turuna katılan Ayşegül Özbil, nilüfer bahçesini görmek için Konya il merkezinden Beyşehir'e geldiğini anlatarak, "Konya'dan sadece bu nilüfer bahçesini görmek için buraya geldik. Herkes geliyordu, çok güzel görünüyordu. Biz de gelmek istedik. Gerçekten görülmeye değermiş, mükemmel bir yer, Beyşehir'de olması da çok güzel. Tekne ile gittik ve anlatılmaz ki, görülmeye değer, mutlaka gelinmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Konya'dan Beyşehir'e gezmeye geldiklerini belirten İbrahim Halil de, "Beyşehir'e gezmeye gelmiştim. Arkadaşlarımızdan duydum nilüfer bahçesi olduğunu. Geldik, gezdik, tekne turuna katıldık. Bayağı hoşumuza gitti. İlk kez nilüfer bahçesi görüyorum. İlk başta sazlıkların arasında geçtik tekneyle, daha sonra nilüfer bahçesine girdik. Burada bahçede yüzen ördekleri de gördük. Bayağı güzeldi, herkese görmeyi tavsiye ediyorum. Tekne turu harikaydı. Fırsat bulursak bir daha gelmek istiyorum" dedi.

Son dakika haberi | Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki nilüfer bahçesine yoğun ilgi
Son dakika haberi | Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki nilüfer bahçesine yoğun ilgi
Son dakika haberi | Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki nilüfer bahçesine yoğun ilgi
Son dakika haberi | Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki nilüfer bahçesine yoğun ilgi

Beyşehir Gölü, Türkiye, Konya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki nilüfer bahçesine yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika

Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti 15:57 Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı 15:55 Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı 15:48 Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı
Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı 15:32 Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi 15:24 Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 14:42 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 14:24 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi 14:05 Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
16:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor
15:56 Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti
15:54 Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı
15:50 Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor
15:48 Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı
15:46 Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti
15:23 Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı
15:21 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
14:59 Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi
14:43 Spiker Serbay Şankal'dan maç sırasında olay tepki: Vur ulan vur
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor         
16:03
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey         
15:55
Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor         
15:51
Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti         
15:47
Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı         
15:24
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar         
14:21
İstanbul'da dehşet anları: Aracın altında kalan kadını böyle kurtardılar İstanbul'da dehşet anları: Aracın altında kalan kadını böyle kurtardılar         
12:54
Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar         
12:46
35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı         
12:22
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor         
11:53
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek         
10:58
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 16:12:04. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki nilüfer bahçesine yoğun ilgi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement