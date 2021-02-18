Beyşehir Gölü'ndeki adalar beyaza büründü - Son Dakika

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışının durmasının ardından, Beyşehir Gölü üzerinde bulunan adalar da beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, karla kaplı adalarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. İnsan yaşamının olduğu gölün en büyük adası olan Mada Adası da beyaz gelinliğini giydi.

Hava sıcaklığının eksi 16 derecelere düştüğü ilçede balıkçıların büyük bölümü faaliyetlerine son verdi. Bazı balıkçılar, limana gelerek teknelerindeki karları temizledi.

Beyşehir'de soğuk havalar nedeniyle evlerin çatılarında ve göl kıyısındaki kameriyelerde buz sarkıtları oluştu. Bir evin eklentisinde çatıdan sarkan, insan boyuna ulaşan buz sarkıtları ise ilgi çekici görüntüler oluşturdu.

Beyşehir'in Kurucuova Mahallesi'nde ise ahırlarından su ihtiyaçları için çıkarılan büyükbaş hayvanlar, kar üzerinde ilerlerken güzel görüntüler sergiledi.