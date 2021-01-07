Son dakika haberi | Beyşehir Gölü'nün su kaynakları da kurudu - Son Dakika

Son dakika haberi | Beyşehir Gölü'nün su kaynakları da kurudu

07.01.2021 19:55

Son dakika haber: Beyşehir Gölü'nün su kaynakları da kurudu Konya ve Isparta ili sınırları içerisinde yer alan Beyşehir Gölü'nü besleyen su kaynaklarından bir tanesi olan ve Leylekler Tepesi ile tarihi su değirmeninin önünden geçen Kargılı Deresi de bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle tamamen kurudu.

Beyşehir Gölü'nün su kaynakları da kurudu

KONYA - Konya ve Isparta ili sınırları içerisinde yer alan Beyşehir Gölü'nü besleyen su kaynaklarından bir tanesi olan ve Leylekler Tepesi ile tarihi su değirmeninin önünden geçen Kargılı Deresi de bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle tamamen kurudu. Derenin kuruması ile birlikte gürül gürül suların aktığı değirmen önündeki şelale de Ocak ayına gelinmesine rağmen susuz görüntüler sergiliyor.

Adaköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Şanal, Beyşehir Gölü'nün önemli su kaynaklarından bir tanesi olan Adaköy Mahallesi'ndeki içerisinde ördek ve kazların yüzdüğü Kargılı Deresi'nin bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı tamamen kuruması nedeniyle şelalerinden de su akışının olmadığını belirtti. Dedegöl dağ sırasının sularını toplayan Kargılı Deresi'nin sularının hemen yanı başındaki su değirmeninin uzun yıllar önce kullanıldığı dönemlerde çarklarını döndüren bir akarsu konumunda olduğunu ve yine üstündeki köy mezarlığındaki ağaçlarda yer alan leylek yuvalarının bulunduğunu hatırlatan Şanal, şunları kaydetti:

"Leylekler Tepesi olarak da bilinen ve ilkbahar ve yaz döneminde yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi çeken, ilgi odağı bir yer olan bu vadinin içerisinden geçen Kargılı Deresi maalesef bu yıl yeterli yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Bu dere için 10 yılda bir kurur diyorlar. Tabii buranın canlılığını bilirsiniz. Şu andaki görüntüsü çok üzücü. İnşallah yağmur ve kar yağar ve bu görüntü de ortadan kalkar. Şu anki tek dilek ve temennimiz budur. Kurumadan dolayı yer yer çatlakların görüldüğü derenin su değirmeni önünde bugünlerde sadece su birikintisi var. Bu dere aynı zamanda Beyşehir Gölü'nün de en önemli su kaynaklarından bir tanesi. Gölü besleyen birçok kaynak gibi burası da tamamen kurumuş durumda. Burasının suyu Beyşehir Gölü vasıtasıya Konya Ovası'na Çumra'ya kadar gider. Dere kuruyunca su değirmeni önüne yapılan şelaleden de su akmaz oldu" dedi.

Fotoğraf Sanatçısı Seyit Konyalı ise tarihi su değirmeni ve Leylekler Tepesi önündeki dereyi bugüne kadar hiç böyle susuz bir şekilde görmediklerini dile getirerek, "Sürekli olarak hafızalarımızda yer alan durum burada sürekli akan bir şelale olması ve gezmeye gelen insanların burada piknik ya da yemek yerken görüyor olması idi. Bu yıl yaşanan kuraklığın etkisiyle burada da sular çekilmiş, çok üzüldük. Ümit ediyoruz ki, çok yakın bir zamanda yağışlar artacak ve burası da eski güzel günlerine dönecek. Burası Beyşehir'in doğal güzelliğini en güzel yansıtan mekanlarından birisiydi. Çok güzel fotoğraflar veren, bizim de fotoğrafçılar olarak çok uğrak noktalarımızdan bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Beyşehir Gölü'nün su kaynakları da kurudu
Son dakika haberi | Beyşehir Gölü'nün su kaynakları da kurudu
Son dakika haberi | Beyşehir Gölü'nün su kaynakları da kurudu
Son dakika haberi | Beyşehir Gölü'nün su kaynakları da kurudu

Beyşehir Gölü, Isparta, Konya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Beyşehir Gölü'nün su kaynakları da kurudu - Son Dakika


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