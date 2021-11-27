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Son dakika haberi! BEYTÜLLAHİM - İsrail'in günler sonra cenazesini teslim ettiği Filistinli çocuğu "planlayarak öldürdüğü" şüphesi - Son Dakika

Son dakika haberi! BEYTÜLLAHİM - İsrail'in günler sonra cenazesini teslim ettiği Filistinli çocuğu "planlayarak öldürdüğü" şüphesi

27.11.2021 14:03
Son dakika haberi! BEYTÜLLAHİM - İsrail'in günler sonra cenazesini teslim ettiği Filistinli çocuğu "planlayarak öldürdüğü" şüphesi

Son dakika haberine göre İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen ve yaklaşık bir buçuk ay cenazesi alıkonulan 14 yaşındaki Filistinli çocuk Emced Ebu Sultan'ın ailesi, çocuklarının pusuya düşürülerek infaz edildiğinden şüphelendiklerini ifade ediyor.

İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen ve yaklaşık bir buçuk ay cenazesi alıkonulan 14 yaşındaki Filistinli çocuk Emced Ebu Sultan'ın ailesi, çocuklarının pusuya düşürülerek infaz edildiğinden şüphelendiklerini ifade ediyor.

Emced, 14 Ekim'de İsrail'in Beytüllahim'in batısındaki Beyt Cala kasabası arazisine inşa edilen ayrım duvarının yakınlarında İsrail askerleri tarafından öldürüldü. Ancak ailesi çocuklarının cenazesini teslim alamadı.

İsrail ordusu 19 Kasım'da Emced'in cenazesinin teslim edeceğini açıkladı. Belirtilen gün gelip Filistinli aile, çocuklarının cenazesini teslim aldığında cesedin Emced'e ait olmadığı fark etti ve İsrail güçlerine iade etti. İsrail, ertesi gün Filistinli çocuğun cenazesini teslim etti.

Emced'in ailesi oğlunun otopsi yapılmadan defnedilmesini istemedi. Bu yüzden ceset Nablus'taki En-Necah Üniversitesindeki bir adli tıp enstitüsüne gönderildi. Filistinli çocuğun cenazesine gerekli işlemlerin yapılabilmesi için teslim alındığı cumartesi akşamından perşembe gününe kadar buzlarının çözülmesi beklendi.

En son 14 Ekim'de evinden çıkan ve o gün hayatını kaybeden Filistinli çocuğun cenazesi ancak 26 Kasım'da defnedilebildi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentindeki Beyt Cala Devlet Hastanesinden alınan cenaze, El-Ubeyyat Mezarlığı'nda neredeyse bir buçuk ay sonra toprağa verilebildi.

Ailenin oğullarının pusuya düşürüldüğüne ilişkin şüphesi

Aile, "Kaptan Visam Ebu Eyub" adını kullanan Beytülahim'den sorumlu İsrail istihbarat görevlisinin, "Emced'i tehdit ettiğine ve öldürmek için pusuya düşürdüğüne" ilişkin şüphesini ifade etti.

İstihbarat görevlisinin, çocuğun öldürülmesinin ardından Facebook hesabından "Emced Ebu Sultan devlet güvenliğini tehdit ediyor ve saldırıda bulunuyordu. Çocuklarınızı kötülükten uzak tutun." paylaşımında bulunmasının ailenin konuya ilişkin şüphelerini doğrular nitelikte olduğu belirtildi.

"Kaptan Visam Ebu Eyub" ayrıca kendisi ve Emced arasında geçen konuşmanın bir parçası gibi görünen ve Filistinli çocuğun "işgale karşı direnmeye" devam etme niyetinde olduğunu gösteren ifadelerinin bulunduğu fotoğraflar yayımladı.

Beytüllahim bölgesinden sorumlu "Ebu Eyub" 31 Ekim'de ise aynı hesaptan başka bir göreve transfer olduğunu duyurdu.

Söz konusu Facebook adresi onaylı hesap olmasa da gözaltına alınan Filistinlilerin İsrail gözaltı merkezlerindeki fotoğraflarını yayımladığı için istihbarat subayı tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Aynı hesaptan düzenli olarak tutukluların ve Beytüllahim bölgesinden serbest bırakılanların isimlerinin yanı sıra baskın düzenlenen evlerin fotoğrafları da paylaşılıyor.

"İsrail subayı oğlumu manipüle etti"

Emced'in babası Usame Ebu Sultan, AA muhabirine "İsrail istihbarat subayının yayınladığı yazışma onu kışkırtarak, öldürmek için belli bir yere yönlendirdiğini doğruluyor." dedi

İstihbarat subayının Facebook aracılığıyla Emced'e mesaj gönderip, "arkadaşlarının gözaltına aldığını söylediğini" kaydeden Ebu Sultan, olay karşısındaki şaşkınlığını, "Bir subay 13-14 yaşlarındaki bir çocuğa nasıl mesaj atar?" sözleriyle ifade etti.

Söz konusu İsrailli subayın sonrasında Emced'in tüm arkadaşlarını gözaltına almasının ardından da oğluyla iletişime geçip, "önemsiz bir kişi" olduğu için kendisinin gözaltına alınmadığını söyleyerek kışkırttığını aktaran baba Ebu Sultan şunları söyledi:

"Bu, 14 yaşındaki bir çocuğu manipüle etmektir, hedef almaktır. İşgal güçleri, Emced'i evde veya ateş açmadan önce ayrım duvarının yakınlarında kolayca gözaltına alabilirdi ancak istihbarat görevlisi onu soğukkanlılıkla infaz etmeyi planladı."

"Sırtından vuruldu"

Oğlunun ayrım duvarının yakınlarında kameralarla izlenen açık bir alanda öldürüldüğünü kaydeden Ebu Sultan, o güne ilişkin şöyle konuştu:

"Emced, molotofkokteylini ateşlemek üzereyken arkasından ateş açılmış. Oğlum bir kilometre kadar yürüyor, şişeyi ateşlediğinde onu vuruyorlar. Dört kişilik bir grup asker saklanıyor ve 4-5 metre uzaktan oğluma ateş açıyor. Duruma bakıldığında öldürmek yerine kolaylıkla gözaltına alınabilirdi."

Evden çıktığı andan, hayata gözlerini yumduğu ana kadar işgal güçlerinin oğlunu izlediği bilgisini aldığını söyleyen Ebu Sultan, Emced'in arkadaşının da vurulan oğluna yardım etmek istediğinde gözaltına alındığını, Emced'in de aynı şekilde gözaltına alınabileceğini vurguladı.

Ebu Sultan, "Bütün bir operasyon odası bu suikastı yönetti. 14 yaşında bir çocuğa karşı bunların yapıldığına inanmak imkansız." dedi.

-"Soğukkanlı bir şekilde işlenen cinayet"

Yerleşimlere Birimlerine Karşı Gençlik Topluluğu'nun kurucusu ve işgalcilerin ihlallerini belgeleyen aktivist İsa Amr ise Emced'in başına gelenleri "soğukkanlı bir şekilde işlenen cinayet" olarak nitelendirdi.

Amr, "Bir İsrail istihbarat subayı, Facebook üzerinden yaptığı özel görüşmelerle Emced'i kışkırttı, askeri güç hazırladı ve onu öldürdü. Bütün kanıtlar, gözaltına alma ihtimalleri olmasına rağmen çocuğa çok yakın mesafeden, öldürme niyetiyle ateş edildiğini gösteriyor." diye konuştu.

Subayın Ebu Sultan ile görüşmesini Facebook hesabından paylaştığını belirten Amr, "Emced'in başına gelenleri başkaları da yaşadı. Kendini dünyanın en güçlü ordularından biri olarak gören bir ordu, çocukları kışkırtır ve sonra öldürür." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! BEYTÜLLAHİM - İsrail'in günler sonra cenazesini teslim ettiği Filistinli çocuğu planlayarak öldürdüğü şüphesi
Son dakika haberi! BEYTÜLLAHİM - İsrail'in günler sonra cenazesini teslim ettiği Filistinli çocuğu planlayarak öldürdüğü şüphesi
Son dakika haberi! BEYTÜLLAHİM - İsrail'in günler sonra cenazesini teslim ettiği Filistinli çocuğu planlayarak öldürdüğü şüphesi
Son dakika haberi! BEYTÜLLAHİM - İsrail'in günler sonra cenazesini teslim ettiği Filistinli çocuğu planlayarak öldürdüğü şüphesi

Beytüllahim, Facebook, İsrail, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BEYTÜLLAHİM - İsrail'in günler sonra cenazesini teslim ettiği Filistinli çocuğu 'planlayarak öldürdüğü' şüphesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! BEYTÜLLAHİM - İsrail'in günler sonra cenazesini teslim ettiği Filistinli çocuğu "planlayarak öldürdüğü" şüphesi - Son Dakika
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