Son dakika haberi... BGC'den İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül - Son Dakika

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nden 4 muhabir Televizyon Genel Haber, Televizyon Görüntü ve En İyi Fotoğraf kategorilerinde 4 ödülün sahibi oldu.
Yarışma jürisi bu yıl, koronovirüs salgını nedeniyle elektronik ortamda toplandı. Toplantı öncesi bütün eserler jüri üyelerine ulaştırılarak önceden incelemeleri sağlandı ve yarışmaya aday olan 121 eseri tek tek değerlendiren 6 kişilik Jüri, toplam 13 başarı, 14 mansiyon ödülü verdi.
2019 yılında yayınlanan eserlerin değerlendirildiği yarışmanın jürisi, soy isme göre alfabetik olarak şu isimlerden oluştu:
Mustafa Arslan - Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi,
Ergun Ata - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri,
Sezai Ballı - Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı,
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı - Gazeteci, emekli öğretim üyesi,
Sefa Özdemir - Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, TGK Genel Başkan Yardımcısı,
Hacı Tonak - Gazeteci, yazar.
BGC Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması sonuçları şöyle oluştu:
HABER DALI
Derya Demir Pınar - Öğretmen Borsası - Olay Gazetesi - BAŞARI
Cihan Kayalı - Göçebe Fen Lisesi - Şehir Gazetesi - MANSİYON
Gülname Paça - Bursa'da eğitim vurgunu - Bursadabugün - MANSİYON
KÖŞE YAZISI DALI
Lale Akasoy - Bu çocuklar niye Bekliyor? - Yeni Dönem Gazetesi - BAŞARI
İlhami Yıldız - Yerli otomobilin merkezi belli oldu mu?- Bursa Hakimiyet Gazetesi - MANSİYON
Nurullah Nuri Yavuz - Yazıl bize - Yeni Dönem Gazetesi - MANSİYON
SPOR HABERİ DALI
Fatih Akkuş - 600 bin TL'lik stadyum soygununa suçüstü - Kent Gazetesi - BAŞARI
SPOR KÖŞE YAZISI DALI
Engin Aksöz - Ömrümüz yeterse paylaşırız - Yeni Dönem - BAŞARI
Tolgay Ataokay - Goygoy Bursasporluğu - Bursaport - MANSİYON
EKONOMİ HABER DALI
Serhat Tezcan - Tekstilde tehlike çanları çalıyor - Hürriyet Bursa - BAŞARI
Birgül Telli Uysal - Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi - Bursa Hakimiyet Gazetesi - MANSİYON
RÖPORTAJ, ARAŞTIRMA, İNCELEME DALI
Elif Didem Danacıoğlu - Sanayici otoyol için bağlantı yollarını bekliyor - Ekohaber - BAŞARI
Murat Günay - Bilenser'in gözüyle Bursaray serüveni - Olay Bursa'da Yaşam eki - MANSİYON
FOTOĞRAF DALI
Sergen Sezgin - Özgürlüğe çırpamayan kanatlar - Anadolu Ajansı- BAŞARI
Alper Tüydeş - Beyzanur ve 6 leyleği - İhlas Haber Ajansı - MANSİYON
MAGAZİN MİZANPAJ DALI
Gökhan Şenyavaş - 11 Kasım 2019 - Olay Çekirge 1. Sayfa mizanpajı - BAŞARI
Funda Baş - 11 Ağustos 2019 - Bursa Hayat 2. Sayfa mizanpajı - MANSİYON
GENEL MİZANPAJ DALI
Coşkun Çakır - 19 Mayıs 2019 - Bursa Hakimiyet 1. Sayfa mizanpajı - BAŞARI
Ezgi Özdaş - 10 Ekim 2019 - Kent Gazetesi 1. Sayfa mizanpajı - MANSİYON
SPOR MİZANPAJ DALI
Mesud Namlıkaya - 26 Ekim 2019 - Bursa Hayat 15. Sayfa mizanpajı - BAŞARI
Cem Kayır - 14 Aralık 2019 - Olay Gazetesi 14. Sayfa mizanpajı - MANSİYON
TV GENEL HABER DALI
Halil Ataş - Bitmeyen yol çiftçiyi canından bezdirdi - İhlas Haber Ajansı - BAŞARI
Seray Saygılıoğlu - İçler acısı dünya mirası - AS TV - MANSİYON
TV PROGRAM DALI
Mehmet Ali Ekmekçi, Serkan Yetişmişoğlu - Timsah Saati - Bursadabugün TV - BAŞARI
Dilek İlhan - Bıçak izi - LINE TV - MANSİYON
TV GÖRÜNTÜ DALI
Alper Tüydeş - Neşeli kuşlar - İhlas Haber Ajansı - BAŞARI
Fatih Çapkın - Yüzlerce asker arasında göz yaşlarıyla Ali'sini aradı - İhlas Haber Ajansı - MANSİYON - BURSA
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Son dakika haberi... BGC'den İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül - Son Dakika