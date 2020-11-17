Son dakika haberi... BGC'den İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül - Son Dakika

Son dakika haberi... BGC'den İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül

17.11.2020 13:10
Son dakika haberi... BGC'den İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nden 4 muhabir Televizyon Genel Haber, Televizyon Görüntü ve En İyi Fotoğraf kategorilerinde 4 ödülün sahibi oldu.

Yarışma jürisi bu yıl, koronovirüs salgını nedeniyle elektronik ortamda toplandı. Toplantı öncesi bütün eserler jüri üyelerine ulaştırılarak önceden incelemeleri sağlandı ve yarışmaya aday olan 121 eseri tek tek değerlendiren 6 kişilik Jüri, toplam 13 başarı, 14 mansiyon ödülü verdi.

2019 yılında yayınlanan eserlerin değerlendirildiği yarışmanın jürisi, soy isme göre alfabetik olarak şu isimlerden oluştu:

Mustafa Arslan - Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi,

Ergun Ata - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri,

Sezai Ballı - Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı,

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı - Gazeteci, emekli öğretim üyesi,

Sefa Özdemir - Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, TGK Genel Başkan Yardımcısı,

Hacı Tonak - Gazeteci, yazar.

BGC Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması sonuçları şöyle oluştu:

HABER DALI

Derya Demir Pınar - Öğretmen Borsası - Olay Gazetesi - BAŞARI

Cihan Kayalı - Göçebe Fen Lisesi - Şehir Gazetesi - MANSİYON

Gülname Paça - Bursa'da eğitim vurgunu - Bursadabugün - MANSİYON

KÖŞE YAZISI DALI

Lale Akasoy - Bu çocuklar niye Bekliyor? - Yeni Dönem Gazetesi - BAŞARI

İlhami Yıldız - Yerli otomobilin merkezi belli oldu mu?- Bursa Hakimiyet Gazetesi - MANSİYON

Nurullah Nuri Yavuz - Yazıl bize - Yeni Dönem Gazetesi - MANSİYON

SPOR HABERİ DALI

Fatih Akkuş - 600 bin TL'lik stadyum soygununa suçüstü - Kent Gazetesi - BAŞARI

SPOR KÖŞE YAZISI DALI

Engin Aksöz - Ömrümüz yeterse paylaşırız - Yeni Dönem - BAŞARI

Tolgay Ataokay - Goygoy Bursasporluğu - Bursaport - MANSİYON

EKONOMİ HABER DALI

Serhat Tezcan - Tekstilde tehlike çanları çalıyor - Hürriyet Bursa - BAŞARI

Birgül Telli Uysal - Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi - Bursa Hakimiyet Gazetesi - MANSİYON

RÖPORTAJ, ARAŞTIRMA, İNCELEME DALI

Elif Didem Danacıoğlu - Sanayici otoyol için bağlantı yollarını bekliyor - Ekohaber - BAŞARI

Murat Günay - Bilenser'in gözüyle Bursaray serüveni - Olay Bursa'da Yaşam eki - MANSİYON

FOTOĞRAF DALI

Sergen Sezgin - Özgürlüğe çırpamayan kanatlar - Anadolu Ajansı- BAŞARI

Alper Tüydeş - Beyzanur ve 6 leyleği - İhlas Haber Ajansı - MANSİYON

MAGAZİN MİZANPAJ DALI

Gökhan Şenyavaş - 11 Kasım 2019 - Olay Çekirge 1. Sayfa mizanpajı - BAŞARI

Funda Baş - 11 Ağustos 2019 - Bursa Hayat 2. Sayfa mizanpajı - MANSİYON

GENEL MİZANPAJ DALI

Coşkun Çakır - 19 Mayıs 2019 - Bursa Hakimiyet 1. Sayfa mizanpajı - BAŞARI

Ezgi Özdaş - 10 Ekim 2019 - Kent Gazetesi 1. Sayfa mizanpajı - MANSİYON

SPOR MİZANPAJ DALI

Mesud Namlıkaya - 26 Ekim 2019 - Bursa Hayat 15. Sayfa mizanpajı - BAŞARI

Cem Kayır - 14 Aralık 2019 - Olay Gazetesi 14. Sayfa mizanpajı - MANSİYON

TV GENEL HABER DALI

Halil Ataş - Bitmeyen yol çiftçiyi canından bezdirdi - İhlas Haber Ajansı - BAŞARI

Seray Saygılıoğlu - İçler acısı dünya mirası - AS TV - MANSİYON

TV PROGRAM DALI

Mehmet Ali Ekmekçi, Serkan Yetişmişoğlu - Timsah Saati - Bursadabugün TV - BAŞARI

Dilek İlhan - Bıçak izi - LINE TV - MANSİYON

TV GÖRÜNTÜ DALI

Alper Tüydeş - Neşeli kuşlar - İhlas Haber Ajansı - BAŞARI

Fatih Çapkın - Yüzlerce asker arasında göz yaşlarıyla Ali'sini aradı - İhlas Haber Ajansı - MANSİYON - BURSA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İhlas Haber Ajansı, Organize, Bursa, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... BGC'den İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül - Son Dakika


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