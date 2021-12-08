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Son dakika haber... Biber gazıyla oyun 6 öğrenciyi hastanelik etti - Son Dakika

Son dakika haber... Biber gazıyla oyun 6 öğrenciyi hastanelik etti

08.12.2021 17:05
Son dakika haber... Biber gazıyla oyun 6 öğrenciyi hastanelik etti

Son dakika haberler: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir öğrencinin sınıfta sıktığı biber gazından etkilenen 6 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir öğrencinin sınıfta sıktığı biber gazından etkilenen 6 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli şehir merkezinde bulunan Cengiz Topel Ortaokulunda bir öğrenci, yanında getirdiği biber gazını sınıfta sıktı. Olayda 6 öğrenci biber gazından etkilendi. İhbar üzerine okula gelen ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Selçuk Şavran/ İHA)

Son dakika haber... Biber gazıyla oyun 6 öğrenciyi hastanelik etti
Son dakika haber... Biber gazıyla oyun 6 öğrenciyi hastanelik etti
Son dakika haber... Biber gazıyla oyun 6 öğrenciyi hastanelik etti

Osmaniye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Biber gazıyla oyun 6 öğrenciyi hastanelik etti - Son Dakika


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