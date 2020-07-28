Son dakika haberi: Bıçaklanan genç bir gün sonra kendini bıçaklayan genci hastanelik etti - Son Dakika

Bıçaklanan genç bir gün sonra kendini bıçaklayan genci hastanelik etti

AKSARAY - Aksaray'da kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanarak hafif yaralanan genç, 1 gün sonra taburcu olduğu hastaneden çıkarak kendisini bıçaklayan genci hastanelik etti.

Olay, Fatih Mahallesi Bediüzzaman Caddesi üzerinde bulunan Selçuk Parkı içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir gün önce Selçuk Parkında Ömer A. ile tartışan Resul D. (20), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu üzerinde taşıdığı bıçakla Ömer A.'yı karın boşluğundan bıçaklayarak yaraladı. Hafif yaralanan Ömer A. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir gün sonra hastaneden taburcu olan Ömer A. olayın yaşandığı Selçuk Parkına giderek burada Resul D.'yi buldu. Yanına aldığı arkadaşı Mehmet Ali K. ile birlikte Resul D.'yi darp eden 2 kişi kafasına sopayla vurarak yaraladı. Bölgede devriye gezen polis ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği olayda yaralı Resul D. kanlar içinde kalırken, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Resul D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken Ömer A. ve Mehmet Ali K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.