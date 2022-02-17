Üye Girişi
Son dakika haberi... Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü - Son Dakika

Son dakika haberi... Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

17.02.2022 11:58
Son dakika haberi... Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

Son dakika haberleri... Giresun'da dün babaannesinin evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ailesi büyük üzüntü yaşıyor.

Giresun'da dün babaannesinin evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ailesi büyük üzüntü yaşıyor.

Kızlarının cenazesini bugün toprağa vermeye hazırlanan Şentürk ailesi 16 yaşındaki evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazı için önce Yalı mahallesindeki eve helallik alınmak üzere getirilen tabuta sarılan anne Asiye Şentürk sinir krizleri geçirirken, ayakta güçlükle durduğu gözlendi.

Baba Bekir Şentürk taziyeleri kabul ederken, alınan helallik sonrasında cenaze namazı için genç kızın tabutu Yalı Mahallesi Camii'ne getirildi. Genç kızın cenazesi öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verilecek. - GİRESUN

Son dakika haberi... Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü
Son dakika haberi... Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

YORUMLAR
500

Sıla Şentürk, Giresun, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:56 Türkiye'nin dış borcu 171,6 milyar dolar! Bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor
11:56 Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor
11:51 74 yıl sonra varlığını kanıtladı! Ömrü boyunca kız kardeşinin kimliğini kullanmıştı
11:44 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi?
11:41 Yüzüğün fiyatı evlenme teklifinin önüne geçti! Oğuzhan Koç bonkör çıktı
11:41 Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim geliyor
11:38 Galatasaray ve Pasquale Sensibile anlaştı! Peki, yeni sportif direktör ne kadar kazanacak?
11:36 Kömürün ardından doğalgaz yardımı başvuruları yarın başlıyor!
11:26 Gözler 16 Mart'ta açıklanacak FED kararında! Faiz artışı kesin! Türk Lirası nasıl etkilenecek?
11:24 Yüksek fatura yetmezmiş gibi, kaçak elektriğin parasını da biz ödüyoruz!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:07:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement