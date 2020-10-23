Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor

23.10.2020 10:51
Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre MERSİN (İHA) – Mersinli bıçak ustası Bülent Marangoz, hobi olarak açtığı atölyesinde bıçak ve kılıçları birer sanat eserine dönüştürüyor.

MERSİN (İHA) – Mersinli bıçak ustası Bülent Marangoz, hobi olarak açtığı atölyesinde bıçak ve kılıçları birer sanat eserine dönüştürüyor. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından aldığı siparişlerle koleksiyonerler ve bıçak severlere atölyesinde ilmik ilmik işlediği ürünleri gönderen Marangoz, bıçakların saplarını da geyik boynuzu ve ahşabı oyma tekniğiyle işleyerek yapıyor.

Bıçak ustası Bülent Marangoz, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 6 yıl önce açtığı atölyesinde meraklılar için birbirinden güzel bıçaklar üretiyor. Tarihi bıçaklardan avcı bıçağına, şef bıçağından dekor bıçaklarına kadar birçok farklı türde bıçağa imza atan 63 yaşındaki Marangoz, kılıç, balta gibi eski savaş aletlerini de günümüze taşıyor. Ünü dünyaya yayılan Marangoz, yurt dışından koleksiyonerlerin de sipariş verdiği bir bıçak ustası. Atölyesindeki fırında çeliği ısıtıp döverek şekil veren Marangoz, ürünlerinin saplarına da özel bir önem gösteriyor. Bıçaklara, kızıl geyik boynuzundan ya da ahşaptan ince oyma saplar yapan ve kehribarla taçlandıran Marangoz, sapların üzerine ünlü ressamların tablolarını işliyor.

"Profesyonel olarak 6 yıldan bu yana bu işle uğraşıyorum"

Atölyesini İHA'ya açan Bülent Marangoz, bıçak ustası olmasının öyküsünü anlattı. Sanat okulu tesviye bölümü mezunu olduğunu belirten Marangoz, "Mezun olduktan sonra birçok iş dalında çalıştım, eksperlik yaptım, son olarak 7 yıl madencilik yaptım. Yoruldum, bıraktım ve küçük bir hobi atölyesi açtım. Okul dönemimde bıçağa olan merakım vardı, onu aktif hale getirdim. Ağabeyim bu konuda iyi bir destek verdi, 'Yeteneklisin, bu işi yapacaksın' dedi ve bu düzeye geldim. Profesyonel olarak 6 yıldan bu yana bu işle uğraşıyorum" dedi.

"Bıçağı süsleyerek sanatsal boyut kazandırmak istedik"

Herkesin bıçak yapabildiğini vurgulayan Marangoz, kendisinin bu yola farklı bir amaç için çıktığını dile getirerek, "Biz bıçağı süsleyerek, sanatsal boyut kazandırmak istedik. Amaç buydu zaten, farklı olmak. Eski dönemlerde yapılan el işçiliği ile oluşan bıçaklar ve kılıçlar var. 'Tekrar niye olmasın' dedik ve onların benzerlerini yapmaya başladık. Bugün bu noktadayız ama daha da ilginç şeyler yapacağız ileride. Genelde ithal malı çelikler kullanıyoruz ama şahmerdanı olan arkadaşlarımıza damascus çeliği sipariş veriyoruz, istediğimiz ölçüde malzeme dövülüyor, burada da biz işliyoruz hepsini. Her şeyi burada yapılıyor" diye konuştu.

"Saplar tamamen el işçiliği"

Bıçak ve kılıçların saplarına da özel önem gösteren Marangoz, ahşap sapları ceviz, meşe, ithal kral ağacı ve yılan ağacından yaptığını dile getirdi. Ayrıca kızıl geyik boynuzundan da sap yaptığını belirten Marangoz, "Sap işlemeleri tamamen el işçiliği. Oğlum ve bir arkadaşım heykeltıraş, yetenekliler. İlk olarak ben bir çalışma yapmıştım, oğlum baktı beğendi. Onlarla birlikte başladık bu işe ve devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir bıçağı 15-20 günde üretiyor

Uğraştığı işi çok sevdiğini de vurgulayan bıçak ustası, bir şey üretmenin keyfinin müthiş olduğunu söyledi. Marangoz, "Üretmekten büyük bir haz alıyorum. Sabah erken geliyorum, temizliğin ardından elimde proje varsa onun çizimini yapıyorum. Metalle başlıyorum çalışmaya. Günde ortalama 4 saat çalışıyorum. Bıçak yapım süreci bazen 15 gün, bazen 20 gün de sürebiliyor. Kılıçlar ise daha fazla zaman alıyor, 3 ay sürebiliyor. Türkiye'de ve dünyada bıçak sanatıyla uğraşanlar var. Onları inceledim ve ' Daha iyisini biz de yapabiliriz' dedim. Bu topraklarda çok iyi ustalıklar oluşturan insanlar vardı. Müzeleri gezdiğiniz zaman bu tür tarihi kılıçlar, bıçaklar hep el işi yapılmış. Biz de bunun bir devamı olsun istedik" şeklinde konuştu.

Koleksiyonerlerden sipariş alıyor

Genelde sipariş üzerine çalıştığını ifade eden Marangoz, koleksiyonerler ve bu işe meraklı olanların kendisini bularak sipariş verdiklerini anlattı. Sipariş olmasa da bıçak yapmayı sürdürdüğünü ve atölyeye gelen meraklılara sattığını kaydeden Marangoz, "Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından sipariş alıyorum. Instagramda bir sayfam var, o sayfadan yazışıyoruz. Avustralya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan sipariş aldım ve gönderdim. Yurt içinden çok müşterimiz var, çok başarılı olduğumu söylüyorlar" dedi. - MERSİN

Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor
Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor
Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor
Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor
Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor
Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor
Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor
Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor
Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor
Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor
Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor
Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor
Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi! Bıçaklar ve savaş aletleri bu ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

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