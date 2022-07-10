Son dakika haberi... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

10.07.2022 02:38

Son dakika habere göre Konya'nın Karapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, yabancı uyruklu H.L. (27) ve F. M. (22) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.L. hayatını kaybetti.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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