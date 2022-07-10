Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada, yabancı uyruklu H.L. (27) ve F. M. (22) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçakla yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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