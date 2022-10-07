Son dakika haberi... Bıçaklı saldırıda ölen bakkalın oğlu: "Sırtında 13 tane bıçak izi vardı" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Bıçaklı saldırıda ölen bakkalın oğlu: "Sırtında 13 tane bıçak izi vardı"

07.10.2022 13:44
Son dakika haberi... Bıçaklı saldırıda ölen bakkalın oğlu: "Sırtında 13 tane bıçak izi vardı"

Bir son dakika haberine göre Ankara'da müşteri gibi geldiği bakkalı para vermediği gerekçesiyle 13 yerinden bıçaklayan saldırgan yakalandı.

Ankara'da müşteri gibi geldiği bakkalı para vermediği gerekçesiyle 13 yerinden bıçaklayan saldırgan yakalandı. Hayatını kaybeden bakkalın kanlar içerisindeki görüntüleri ortaya çıkarken, oğlu ise dehşete düşüren o anları anlattı.

İddialara göre, Sincan Plevne Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten yabancı uyruklu Mohamad Ghanım Hüseyin (54), alışveriş yapmak için dükkana gelen U.H.T. (20) ile tartışmaya başladı. Marketten aldığı ürünlerin parasını ödemediği ve üstüne bir de Hüseyin'den para istediği iddia edilen U.H.T., yanındaki bıçakla yaşlı adama saldırdı. Vücuduna aldığı 13 bıçak darbesi sonucu kanlar içerisinde yere yığılan Hüseyin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Hüseyin'in olayın ardından yerde kanlar içerisinde kaldığı ve hareketsiz halde yattığı görüntüler ortaya çıktı.

"Tartışıp arkadan vurmuşlar"

Olayın ardından talihsiz bakkalın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mohamad Ghanım Hüseyin'in cenazesini teslim almak için gelen oğlu Muhammed Hüseyin, "Dükkana girip para istemişler, olay çıkmış. Arkadan bıçakla vurmuşlar. Ben 10 dakika önce markette babamın yanındaydım. Sonra geldiğimde canını vermiş şekilde gördüm. 20'ye yakın bıçak darbesi vurmuşlar. Daha önce tanımadığımız birisiydi. Markette tartışıp arkadan vurmuşlar. Bu tek kişinin yapacağı bir şey değil. Şikayetçi olacağız. Çok fazla kan vardı. Sırtında 13 tane bıçak izi vardı" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Bıçaklı saldırı sonucu ölen bakkalın oğlu o anları anlattı: 'Sırtında 13 tane bıçak izi vardı' Son dakika haber | Bıçaklı saldırı sonucu ölen bakkalın oğlu o anları anlattı: 'Sırtında 13 tane bıçak izi vardı' Ankara gündem haberleri... Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal toprağa verildi Ankara gündem haberleri... Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal toprağa verildi
Kaynak: İHA

Plevne Mahallesi, alışveriş, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bıçaklı saldırıda ölen bakkalın oğlu: 'Sırtında 13 tane bıçak izi vardı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:44 Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
16:45 Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu
16:41 Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 20:22:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bıçaklı saldırıda ölen bakkalın oğlu: "Sırtında 13 tane bıçak izi vardı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement