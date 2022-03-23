Son dakika haberi | Biden'a göre Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimali "gerçek bir tehdit" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Biden'a göre Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimali "gerçek bir tehdit"

23.03.2022 16:36
Son dakika haberi | Biden'a göre Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimali "gerçek bir tehdit"

Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanma olasılığının "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanma olasılığının "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi.

Biden, NATO ve AB liderleriyle yapılacak zirvelere katılmak üzere Brüksel'e hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmasından ne kadar endişe duyduğu ve bunun gerçekleşme olasılığıyla ilgili bir soruya, "Bunun gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, Brüksel'de NATO zirvesine katılacak ayrıca G7 ve AB zirvelerine de iştirak ederek Batı'nın Rusya'ya karşı ne gibi adımlar atacağını ele alacak.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, söz konusu görüşmelerde Rusya'ya yeni yaptırım paketinin açıklanacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Biden'a göre Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimali 'gerçek bir tehdit' - Son Dakika


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