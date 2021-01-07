Son dakika haberi: Biden, Adalet Bakanlığına temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirecek - Son Dakika

Son dakika haberi: Biden, Adalet Bakanlığına temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirecek

07.01.2021 19:29
Son dakika haberi: Biden, Adalet Bakanlığına temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirecek, System.String[]

Son dakika haberlerine göre NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Adalet Bakanlığına, federal temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirecek.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Adalet Bakanlığına, federal temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirecek.

Geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden, Başkent Washington'da temyiz mahkemesi hakimi olan Merrick Garland'ı, Adalet Bakanlığı görevi için seçti.

Adalet Bakanı Yardımcısı ise Lisa Monaco olacak.

Garland'ın diğer kabine üyeleri adayları gibi Senato'da onaylanması gerekiyor.

Merrick Garland, 2016'da ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilmiş ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da onay alamamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Temyiz, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Biden, Adalet Bakanlığına temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını 20 Ocak'a kadar dondurdu Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet Son dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 gün boyunca yasaklandı İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a "haydut" yakıştırması Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Cenk Tosun'a eski takımı Eintracht Frankfurt talip oldu Cenk Tosun'a eski takımı Eintracht Frankfurt talip oldu         
19:09
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi 4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi         
18:09
Kadıköy'de ilk gol geldi! Yıldız futbolcu, nefis bir şutla F.Bahçe'yi öne geçirdi Kadıköy'de ilk gol geldi! Yıldız futbolcu, nefis bir şutla F.Bahçe'yi öne geçirdi         
17:47
ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı? ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı?         
17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu         
17:09
Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı         
16:42
Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı         
15:31
Film gibi fidye operasyonu! 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp 8 bin dolar fidye istediler Film gibi fidye operasyonu! 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp 8 bin dolar fidye istediler         
14:58
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 19:34:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Biden, Adalet Bakanlığına temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei