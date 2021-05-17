Son dakika haberi! Biden, bölgedeki süreci İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir kez daha görüşeceğini açıkladı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail- Filistin arasında neden ateşkes çağrısı yapmadıklarının sorulması üzerine, bir saat içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceklerini ve ardından açıklama yapacaklarını belirtti.

Biden, Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeledeki aşılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin "Hafta sonu İsrail ve Filistin'de gerginliğin tırmandığını gördük, neden bir ateşkes çağrısı yapmıyorsunuz?" sorusu üzerine Biden, "Başbakan (Binyamin) Netanyahu ile bir saat içinde telefonda görüşeceğim, sonrasında söyleyecek daha çok şeyimiz olacak." dedi.

Başkan Biden başka bir gazetecinin, "İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunuyorsunuz, peki İsrail'in eylemlerinin orantılı olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna ise yanıt vermeden salondan ayrıldı.