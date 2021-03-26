Son dakika haberi! Biden'dan Yunanistan Başbakanı ile telefon görüşmesinde "Doğu Akdeniz'de istikrar" vurgusu - Son Dakika

Son dakika haberi! Biden'dan Yunanistan Başbakanı ile telefon görüşmesinde "Doğu Akdeniz'de istikrar" vurgusu

26.03.2021 04:43
Son dakika haberi! Biden'dan Yunanistan Başbakanı ile telefon görüşmesinde

Son dakika haberler: ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde "Doğu Akdeniz'de istikrar" vurgusu yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde " Doğu Akdeniz'de istikrar" vurgusu yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Miçotakis'in telefonda görüştüğü bildirildi.

Biden'ın Yunanistan'ın 200. bağımsızlık yıl dönümü için Miçotakis'i kutladığına ve iki ülke arasındaki "güçlü ikili bağların derinleştirilmesi" için bağlılığını dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, Biden'ın iki ülke arasında artan savunma iş birliğine de dikkati çektiği aktarıldı.

Miçotakis ve Biden'ın sürdürülebilir bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve iklim değişikliği ile mücadelede birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldığı vurgulanan açıklamada, "Başkan Biden, Doğu Akdeniz'de istikrar için umutlu olduğu mesajını verdi. Ayrıca iki lider enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar dahil ortak çıkar konularında koordinasyon yapılması konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Biden'dan Yunanistan Başbakanı ile telefon görüşmesinde 'Doğu Akdeniz'de istikrar' vurgusu - Son Dakika


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