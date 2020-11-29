Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim uygulamasına geçildi.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, salgına karşı alınacak yeni tedbirleri görüştüğü duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan 'Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar' doğrultusunda, salgının ilçemizdeki seyri göz önüne alınarak 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine kadar ilçemizde yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmesine, uzaktan eğitim verilecek okul öncesi eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26 Kasım 2020 tarihli yazısında belirlenen uzaktan eğitim esasları doğrultusunda uzaktan eğitim yapılmasına, uzaktan eğitim yapılacak olan kurumların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilgili okul ve öğretmenlere resmi yazı ile duyurulmasına, uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemlerin Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yazıları doğrultusunda yapılmasına karar verildi. Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususuna karar verildi."