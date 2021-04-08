Son dakika haberi! BİGACEM'den "Van Gölü" fotoğrafı için önemli girişim - Son Dakika

Son dakika haberi! BİGACEM'den "Van Gölü" fotoğrafı için önemli girişim

08.04.2021 11:08
Son dakika haberi! BİGACEM'den

Son dakika haberler... Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adlı online yarışmada, finale kalan Van Gölü fotoğrafını zirveye taşımak için çalışma başlattı.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adlı online yarışmada, finale kalan Van Gölü fotoğrafını zirveye taşımak için çalışma başlattı.

20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan yarışmada büyük oy farklarıyla tek tek rakiplerini eleyen Van Gölü fotoğrafını zirveye taşımak için kolları sıvayan BİGACEM, gazeteciler üzerinden geniş kapsamlı bir destek kampanyası başlattı. BİGACEM, çalışma kapsamında kendisinin de üyesi olduğu Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin gazeteci, 85 gazeteciler cemiyeti ve 8 gazeteciler federasyonu üyesi bulunan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna "Van Gölü" fotoğrafı için destek talep yazısı gönderdi.

Konuyla ilgili Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı ile görüşen BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, gazeteciler üzerinden gerekli desteğin sağlanması konusunda önemli bir girişime imza attı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna gönderilen yazıda yarışmayla ilgili bilgiler verilerek; konfederasyon, federasyonlar, cemiyetler ve üye gazeteciler üzerinden gerekli desteğin sağlanması talep edildi. BİGACEM olarak bölgenin tanıtımı için daha öncesinde üyelerinin gönüllü katılımıyla "Gönüllü Tanıtım Seferberliği" projesini başlattıklarını hatırlatan BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, bu kez de NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek girişiminde bulunduklarını söyledi. Van Gölü fotoğrafının yarışmayı birinci olarak tamamlayacağına inandıklarını ifade eden Aygül, oylamanın son günü olan 12 Nisan'a kadar gereken desteği sunmaya devam edeceklerini kaydetti. Yarışmada ülkemizi temsil eden tek fotoğrafın Van Gölü fotoğrafı olduğuna dikkat çeken Aygül, "Fotoğrafın yarışmayı zirvede tamamlamasının ülkemizin ve bölgenin tanıtımı açısından oldukça önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. İnşallah cemiyet olarak bizlerinde başlatmış olduğu bu çalışma ile Van Gölü fotoğrafımız yarışmayı zirvede tamamlayacaktır. Ben bu vesile ile şimdiden sağlayacakları destek ve katkılardan dolayı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanımız Nuri Kolaylı'ya, federasyon başkanlarımıza, cemiyet başkanlarımıza, üyelerine ve tüm gazeteci meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmanın da ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Herkesi Van gölü fotoğrafına destek için https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth linki üzerinden oy kullanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Fotoğrafı çeken astronota Van Gölü daveti iletilecek"

Yarışmanın bölge tanıtımı için önemine dikkat çeken BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay ise BİGACEM olarak söz konusu fotoğrafı çeken astronot Kate Rubins'i Bitlis'e davet etmek için NASA'ya davet mektubu iletme hazırlığı içinde olduklarını ifade etti. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün güzelliğini uzaydan çektiği fotoğrafla tescilleyen astronot Kate Rubins'ini Bitlis'te ağırlamak ve yarışmada birinci olması durumunda ödülünün Van Gölü sahilinde verilmesini istediklerini dile getiren Hakan Okay, "Uzaydan çektiği fotoğrafla tüm dünyanın Van Gölü'nü tanımasını sağlayan astronot Kate Rubins'ina öncelikle teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Uzaydan bile bu kadar güzel görünen Van Gölü'nün aslında birçok güzelliği var. Bizlerde bu güzellikleri yerinde görmek adına Kate Rubins'ini Van Gölü'nün yüzde 70'lik sınırına sahip olan Bitlis'imize davet etmek istiyoruz. Bunun içinde yönetim kurulu olarak resmi davet iletmek üzere karar aldık. İlgili arkadaşlarımız NASA'ya iletilmek üzere şu anda davet mektubunu hazırlama hazırlığı içindeler. İlgili yazışmalarımız tamamlandığında inşallah en kısa sürede resmi davetimizi iletmiş olacağız. Bu davetimizin yanında ikinci bir talebimiz olacak. Bu talebimizde Van Gölü fotoğrafının birinci olması durumunda astronot Kate Rubins'inin ödülünün yine Van Gölü sahilinde düzenlenecek bir törenle verilmesini talep edeceğiz" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Son dakika haberi! BİGACEM'den Van Gölü fotoğrafı için önemli girişim

Amerika Birleşik Devletleri, Van Gölü, Bitlis, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BİGACEM'den 'Van Gölü' fotoğrafı için önemli girişim - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'a yeni tesisler pahalıya patladı, kulübün kasasında maliyeti karşılayacak para yok Galatasaray'a yeni tesisler pahalıya patladı, kulübün kasasında maliyeti karşılayacak para yok Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı Sinir krizi geçirip evindeki eşyaları balkondan attı Sinir krizi geçirip evindeki eşyaları balkondan attı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Kan donduran gerçeği tırnaklarındaki doku ele verdi! Yaşlı adamın katili, torunu çıktı Kan donduran gerçeği tırnaklarındaki doku ele verdi! Yaşlı adamın katili, torunu çıktı Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Kendilerini astronota benzeten Rizeli 4 gence Rusya'dan davet geldi Kendilerini astronota benzeten Rizeli 4 gence Rusya'dan davet geldi Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış

Son Dakika Haberleri
12:31 AK Partili Özlem Zengin, Erdoğan'la ilgili paylaşımını çarpıtanlara ateş püskürdü
12:16 Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı
12:02 Salgında 1 yılı geride bırakan Türkiye'de vahim tablo! Günlük vefat sayısı 276 ile rekor seviyeye yükseldi
11:53 Erdoğan sinyali verdi, gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi! Ramazan'da tam kapanma olacak mı?
11:39 Bakan Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki koltuk gerilimine ilişkin açıklama: Uluslararası protokol kuralları uygulandı
20:20 Ekiplerin aylardır aradığı adamın cansız bedeni parçalara ayrılmış şekilde bulundu
20:01 Perşembe gününe dikkat! Meteoroloji Marmara'yı uyardı: Sıcaklıklar 10 derece azalacak
19:48 AK Parti Milletvekili Belgin Uygur kürsüde konuştuğu sırada fenalaştı
19:39 Adı 'yasak aşk' iddialarına karışan Gemlik Belediye Başkanı itiraf etti: Bu 2 yetişkinin karşılıklı yaptığı hata
19:19 Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Erdoğan: Ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmeyi amaçlıyoruz
Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç         
12:15
Temposunu yükselten Mesut Özil'in forma talebi reddedildi Temposunu yükselten Mesut Özil'in forma talebi reddedildi         
11:50
Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin         
11:40
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı 1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı         
11:15
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu         
10:15
Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı         
09:56
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik         
09:50
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek         
09:22
Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi         
08:44
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi         
07:34
Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı         
20:38
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 12:39:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! BİGACEM'den "Van Gölü" fotoğrafı için önemli girişim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei