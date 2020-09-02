Son dakika haberi! Bigadiç Belediyesi şehitler için 64 yerleşim biriminde anıt yaptırdı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bigadiç Belediyesi şehitler için 64 yerleşim biriminde anıt yaptırdı

Son dakika haberi... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde belediye tarafından şehitler için anıtlar yaptırıldı.

Son dakika haberi! Bigadiç Belediyesi şehitler için 64 yerleşim biriminde anıt yaptırdı, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde belediye tarafından şehitler için anıtlar yaptırıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2,5 yıl süren çalışmalar sonucu, "Gidip de dönemeyenler" olarak anılan 320 kahraman şehidin isimlerini tek tek belirleyerek, soy kütüğüne uygun bir şekilde ait oldukları 64 mahalleye şehitlik anıtı yaptırdıklarını bildirdi.

Avcu, "Benim için ayrı bir önemi var. Kurtuluş Savaşı'nda şehadete eren vatan evlatlarını, atalarımızı yad etmek, onları her zaman anmak için bu anıtları inşa ettik. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Proje, Halk Eğitim Müdürlüğü, uzman bir tarihçi ile belediyeden bir görevliden oluşan ekip tarafından titizlikle yürütüldü. Çalışma sonucunda belirlenen 18-45 yaş aralığındaki kahramanların isimleri, soy kütüğü ile tek tek belirlenerek, ait oldukları yerleşim birimlerinde meydanda hazırlanan özel şehitlik anıtına yazıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hafta sonunda ilçeye geldiğinde anıtları inceledi.

İsmail Avcu, Balıkesir, Bigadiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bigadiç Belediyesi şehitler için 64 yerleşim biriminde anıt yaptırdı - Son Dakika

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