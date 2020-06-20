Son dakika haberi: 'Bihter'i sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı - Son Dakika

ANTALYA'da bir iş yerinin demir korkuluğu ile kapısı arasına sıkışan 'Bihter' isimli kedi, itfaiye ve polisin ortak çalışması sonucu kurtarıldı. Sıkıştığı yerden aparat yardımı ile çıkartılan kedi, özgürlüğüne kavuşunca sokakta hızla uzaklaştı.

Olay, sabah 9.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Sokakta devriye görevi yapan yaya polis ekibi, bir işyerinin kapısı ile demir korkulukların arasından kedi sesi geldiği fark etti. Önce çıkarmak için çaba sarf eden polisler, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler, kediyi kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Ekipler, yaklaşık 45 dakika sonunda polisin yardımı ile kediyi bulunduğu yerden aparat yardımıyla çıkardı. İtfaiyenin çalışmasını izleyen vatandaşlar, kedinin işyerine ait ve adının 'Bihter' olduğunu ifade etti.Özgürlüğüne kavuşan kedi, sokakta hızla uzaklaştı.