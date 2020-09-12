Son dakika gündem: BİLAL ERDOĞAN: BAZILARI İŞİN ASLINI BİLSELER DE BUNLARI YAPACAKLAR - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen 17. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, ? Maalesef imam hatiplilerle ilgili yanlış düşüncelere sahip olan birçok insan, bir imam hatip okulunun önünden dahi geçmemiş, çayını içmemiş insanlardır. Bazıları işin aslını bilseler de bunları yapacaklar, bazı saplantılarından ve kasıtlarından dolayı düşmanlıklarını sürdürecekler" dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nce Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle yapılamayan 17. İmam Hatipliler Kurultayı İstanbul'da düzenlendi.

Kurultaya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal katıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ise video konferans ile etkinlikte konuştu.

'İMAM HATİP TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK"

Bilal Erdoğan, 'İmam hatipliler olarak başarılı bir seneyi geride bıraktık. Hem liseye giriş sınavlarında hem üniversiteye giriş sınavında İmam Hatipliler farkını ortaya koymaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda verilen emekler, Türkiye'nin imam hatip camiasında 4 bir yanında düzenli olarak toplantı yapan kuruluşlarımız her sene meyvelerini veriyor. Bu sene ilk 1000'e giren öğrenci sayısı olarak İmam Hatip tarihinin rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Öğrencilerin İmam Hatipleri tercih etme noktasında büyük sorumlulukları olduğunun altını çizen Bilal Erdoğan, 'Bizler öncelikle çocuklarımızın imam hatipleri tercih etmesi noktasında üzerimize düşeni yapmazsak, çevremizdeki yanlış düşünceleri düzeltme noktasında üzerimize düşeni yapmazsak bu iş yarım kalmış olur. Zaman zaman imam hatipleri zedelemek isteyenler bazı çıkışlarla denemeler yapıyorlar. Bunlar bizi yürüyüşümüzden alıkoyamaz. Maalesef imam hatiplilerle ilgili yanlış düşüncelere sahip olan birçok insan, bir imam hatip okulunun önünden dahi geçmemiş, çayını içmemiş insanlardır. Bazıları işin aslını bilseler de bunları yapacaklar, bazı saplantılarından ve kasıtlarından dolayı düşmanlıklarını sürdürecekler. Yanlış bilgilendirmeler bizim çabalarımızla zamanla yersiz hale gelecektir" şeklinde konuştu.

'İMAM HATİPLER KURULDUKLARI GÜNDEN BU YANA MAKSATLI BİÇİMDE YIPRATILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise imam hatip liselerinin önemine değindi. Kasapoğlu, 'İmam hatip liseleri hiç şüphe yok ki Türkiye'nin çok değerli eğitim kurumlarıdır. Bununla birlikte, birtakım çevreler tarafından kuruldukları günden bu yana maksatlı biçimde yıpratılmaya, devre dışı bırakılmaya çalışılmış okullarımızdır. Çünkü bu ülkede bu milletin değerleriyle, manevi iklimiyle sıkıntısı olan, problemi olan birtakım zihniyetler daima var olagelmiştir. Buna karşılık milletimiz her daim imam hatiplere sahip çıkmış, bu maksatlı saldırılara karşı bu eğitim ocaklarımızı savunmuştur" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE 18 YILDA ÖNEMLİ GELİŞMELER KAYDETMİŞTİR"

Türkiye'nin son 18 yılda geldiği noktaya vurgu yapan Kasapoğlu, 'Türkiye son 18 yılda her alanda geleceğin dünyasına damgasını vuracak büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Üretimde, sanayi ve ticarette, sağlıkta, ulaşımda, altyapıda, eğitimde, akla gelen her alanda çok önemli gelişmeler kaydetmiştir" dedi. Bakan Kasapoğlu, 'Geçtiğimiz günlerde yine bir haddini bilmezin İmam Hatiplilere yönelik hakaretamiz sözlerine şahit olduk. Bunlar yıllardır bu milletin değerlerini içlerine sindiremiyorlar. Bu milletin değerlerine saygılı olmadıkları için de asla insanımızın gönlüne giremiyorlar. Ne söylerlerse söylesinler ne iftira atarlarsa atsınlar sonuç alamayacaklar. Bu milleti değerlerinden ve değerlerine sahip çıkan kadrolarından soğutamayacak, uzaklaştıramayacaklar. İmam Hatip liseleri de diğer eğitim kurumlarımız da bu ülkenin değerlerini yaşatmaya devam edecek. Son 18 yıllık parlak tecrübemiz, sadece bizim insanımıza değil, bütün dünyaya da gelişimin inançla beraber ne kadar güçlü hale geldiğini ispat etmiştir" şeklinde konuştu.