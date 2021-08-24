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Son dakika haberi | Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Vedat Çolak atandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Vedat Çolak atandı

24.08.2021 14:37
Son dakika haberi | Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Vedat Çolak atandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atandı.

İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atandı.

Jandarma Genel Komutanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atamalar gerçekleşti. Buna göre Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanlığına atandı. Yalçınkaya'dan boşalan göreve ise Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak getirildi. - BİLECİK

Son dakika haberi | Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Vedat Çolak atandı

Jandarma, Komando, Bilecik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Vedat Çolak atandı - Son Dakika


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