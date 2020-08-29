Son dakika haberi! Bilecik Devlet Hastanesi inşaatında inceleme - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, hizmete sunulmasında son aşamaya gelinen Bilecik Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Sağlık Müdürü Serdar Kadir Keskin ve yüklenici firma yetkileriyle başta poliklinikler olmak üzere tüm servisleri gezen Şentürk, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yoğun bir yapılaşma sonucunda teknolojinin son imkanlarıyla donatılmış 250 yatak kapasiteli hastanenin vatandaşın istifadesine sunulacak hale getirildiğini belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Buranın inşaat sürecinden donanıma kadar her noktasında Sağlık Müdürlüğümüzün koordinesinde sağlık ekibi bizzat müdahil oldu. İnşallah hasta olmayız, ihtiyaç duymayız ama ihtiyaç duyarsak hakikaten devletimizin sağlık alanında da en güzel hizmetlerini burada alabilecekleri bir ortam oluşmuş oldu."

Milletvekili Yağcı da Bilecik'in uzun zamandır özlemle beklediği sağlık kuruluşuna kısa sürede kavuşulacağını dile getirerek, "Şehrimiz için sadece bir bina olmanın ötesinde şunu arzu ediyoruz; teknolojisi yüksek, inşallah insan kalitesiyle hizmet sunan ekibinin de kalitesinin yüksek bir hastane olacağına canı gönülden inanıyorum. Yıllarca özlemini duyduğumuz hastaneye kavuşmanın mutluluğunu, hazzını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Yaşatanlara da canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.