Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'ı ziyaret etti.
Kaymakamlıkta gerçekleşen ziyarette ikili bir süre görüşerek ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun'un da yer aldığı ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
Kaymakam Ünal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'a teşekkür etti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bilecik İl Jandarma Komutanı Sandal'dan Osmaneli Kaymakamı Ünal'a ziyaret - Son Dakika