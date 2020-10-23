Son dakika haberi! Bilecik İl Jandarma Komutanı Sandal'dan Osmaneli Kaymakamı Ünal'a ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Ünal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'a teşekkür etti.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun'un da yer aldığı ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaymakamlıkta gerçekleşen ziyarette ikili bir süre görüşerek ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi.

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