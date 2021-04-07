Son dakika haberi: Bilecik'in 2021 yılı yatırımları değerlendirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Bilecik'in 2021 yılı yatırımları değerlendirildi

07.04.2021 11:20
Son dakika haberi: Bilecik'in 2021 yılı yatırımları değerlendirildi, System.String[]

Son dakika haberine göre Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde 2021 yılında 277 adet projenin uygulama programına alındığı söyleyerek, "Bu projelerden 16'sını yılın ilk 3 ayında tamamladık.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde 2021 yılında 277 adet projenin uygulama programına alındığı söyleyerek, "Bu projelerden 16'sını yılın ilk 3 ayında tamamladık. Bu projelerin toplam değeri 2 milyar 5 milyon 484 bin liradır" dedi.

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Vali Şentürk, yeni tip korona virüs salgını tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen toplantıda, mevcut imkanları verimli şekilde kullanarak, maksimum fayda elde edebilecek bir anlayış içerisinde hizmetleri yürüteceklerini vurguladı. Plan, proje ve fizibilite çalışmalarını tamamlayarak yaz sezonunda hizmetlerin icrasında ivme kazanılmasını arzu ettiklerini, ifade eden Vali Şentürk, "2021 yılında 277 adet proje uygulanmaktadır. 2021 yılı dönem sonu itibariyle bunların 16 adedi gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. 115 adedinde çalışmalar devam ediyor, 85 adedi ihale aşamasında ve 61 adedinde ise henüz işe başlanmamış. Bu projelerin toplam değeri 2 milyar 5 milyon 484 bin liradır. 2021 yılında bunlara tahsis edilen ödenek miktarı 304 milyon 539 bin liradır. 2021 yılında toplam 66 milyon 198 bin lira harcanarak yaklaşık yüzde 21,74 harcama oranı gerçekleştirilmiştir" dedi.

"İlçelerde üniversitelerimizin bölümlerinin açılması sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katkı sağlıyor"

Vali Şentürk, pandemiyle mücadelede denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, "Yeni koşullar çerçevesinde tedbirleri alarak ihtiyaçların giderilmesi noktasında yatırımlar yürütülüyor. Kaymakamlarımız ve Belediye Başkanlarımızdan ilçelerindeki üniversitemizin birimlerine sahip çıkmaları hususunda çağrıda bulunmak istiyorum. İlçelerde üniversitelerimizin bölümlerinin açılması sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katkı sağlıyor. İlçelerimizde yerelde de sahiplenmelerini arzu ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir de konuşmasında, Tıp Fakültesi olarak hizmet verecek dersliklerin yapımında desteklerinden dolayı kuruluşlara teşekkür etti.

Kaymakamlar, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2021 yılı yatırımları ve projeleri, yatırımcı kuruluşlar tarafından anlatıldı. - BİLECİK

Son dakika haberi: Bilecik'in 2021 yılı yatırımları değerlendirildi
Son dakika haberi: Bilecik'in 2021 yılı yatırımları değerlendirildi
Son dakika haberi: Bilecik'in 2021 yılı yatırımları değerlendirildi

Bilal Şentürk, Yatırımcı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bilecik'in 2021 yılı yatırımları değerlendirildi - Son Dakika


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