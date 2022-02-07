Son dakika haberi: Bilecik'te AK Parti'li ve MHP'li belediye meclis üyelerinden rüşvet operasyonuna ilişkin açıklama - Son Dakika

Bilecik Belediyesi meclis toplantısında AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan belediye iştiraki firmanın yönetim kurulu başkanının tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şubat ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde grup konuşmaları kısmında söz alan AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Gülcan Namal, kentin adının rüşvet ve yolsuzlukla anılmasının kamu vicdanında derin yaralar açtığını söyledi.

Şehrin vahim ve utanç verici bir durumu hiç hak etmediğini, uyarmalarına rağmen iftira ve yalan denildiğini söyleyen Namal, "Milletin oylarıyla 'Her şey çok güzel olacak', 'Şeffaf belediyecilik' sloganıyla gelip, milletin aklıyla alay edercesine belediye binasında suçüstü yapılan olaydan 'Bizim haberimiz yok' demek gerçekten büyük acizliktir. Ayrıca bu duruma yol açanlara, belediye personellerinin biat etmemeleri durumunda da mobing uygulandığı da bir gerçektir." diye konuştu.

Yaşanan durumun CHP yönetimi tarafından da adeta üstünün örtülmeye çalışıldığını savunan Namal, "Ne şiş yansın ne kebap mantığıyla hareket etmesi, yapılan içi boş basın açıklamalarıyla geçiştirilmesi Bilecik halkının aklıyla alay etmektir. Ayrıca Millet İttifakı ortağı İYİ Partili başkan yardımcısı ve kürsülerde ahkam kesen İYİ Parti Genel Başkanı da üç maymunu oynamaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu olaya sebep olanları istifaya davet eden Namal, "Lütfen bu süreçte her kimler mağdur edilmişse dışarıda, kahvehane köşelerinde konuşarak zamanı geçirmeyelim. Lütfen gerekli makamlara şikayetlerini yapsınlar. Tehditle susturulmalarına izin vermesinler. Bu meclis ve belediye acilen her türlü şaibelerden temizlenip çalışmalarına devam edebilecek duruma getirilmelidir." dedi.

"Sizin bilginiz dışında bu rüşvet pazarlığı o saatte belediye binasında yapılamazdı"

MHP'li Belediye Meclis Üyesi Hamdi Salt ise Belediye Başkanı Semih Şahin'in operasyon esnasında belediye binasında olmadığına ilişkin sözlerini anımsatarak, "Evet siz bu pazarlığın yapıldığı saatlerde binada yoktunuz. Peki Selçuk E'nin o saatte belediye binasında ne işi vardı? O saatte belediye binasında olmaması gereken şahıs rüşvet pazarlığı yaparken orada pek çok belediye çalışanı bulunuyordu. Neden kimse bu olayı sorgulamadı? Neden size haber verilmedi? Çünkü siz bu buluşmanın yapılacağını gayet de iyi biliyordunuz Sayın Başkan. Sizin bilginiz dışında bu rüşvet pazarlığı o saatte belediye binasında yapılamazdı. Sizin haberiniz olmadan o binada kuş uçmazken o akşam orada bulunan personelin sizi bilgilendirmediğine inanmamızı beklemeyin bizden." şeklinde konuştu.

Operasyon kapsamında tutuklanan zanlının yaptığı işlerle ilgili kendilerine gelen bilgileri, duyumları meclis toplantılarında gündeme getirdiklerini dile getiren Salt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerle paylaştık ama siz sözlerimizi kestiniz. 'Yok öyle bir şey, mecliste böyle şeyler konuşulmaz.' diyerek mikrofonu kapattırdınız, sesimizi kıstınız. Bizleri dinlemediniz. İstanbul'dan arkadaşınız olan, çok iyi tanıdığınız, çok güvendiğiniz Selçuk E'yi belediyenin her toplantılarına katarak, belediye başkan yardımcılarınızdan daha yetkili bir hale getirerek aslında bu olayın yaşanmasına izin verdiniz. Şimdi kendisi bu ahlak dışı olayla gündeme gelince çok şaşırdığınızı ifade ettiniz. Biz de inanın çok şaşırdık Sayın Başkan. Sizlerin, başkan yardımcılarınızın, aynı binada, aynı katta olan bu ahlak dışı olayların yaşandığı, paraların dolarların senetlerin havada uçuştuğunu görmemelerine duymamalarına çok şaşırdık."

"Derhal görevlerinizden istifa edin"

CHP'li ve İYİ Partili vatandaşların kendileriyle konuşunca yüzlerinin kızardığına değinen Salt, şunları kaydetti:

"Ne derseniz haklısınız diyerek başlarını öne eğiyorlar, size oy verdiklerine pişmanlık duyuyorlar. Onlar sizlerden daha çok mahcup ve üzgünler. Bari onlara olan sorumluluğunuzu yerine getirin ve derhal görevlerinizden istifa edin, vicdanları rahatlatın. Buradan CHP İl Yönetiminde bu ahlak dışı olaya tepkisiz kalmayarak istifa eden başkan yardımcısı arkadaşları tebrik ediyorum."

Namal ve Salt'ın açıklamalarının ardından konuşan Belediye Başkanı Semih Şahin ise olayın adliyeye sevk edilmiş bir dava olduğunu belirterek, "Olay yargıda. Biz hukuk anlayışımız olarak yargıya aksettirilmiş hiçbir konuda konuşmuyoruz. Burası belediye meclisi. Burası Ahmet ağabeyin kahvesi, Mehmet ağabeyin dükkanı değil." dedi.

Şahin, AK Parti'li meclis üyelerinin sorusu üzerine soruşturma nedeniyle istifa etmeyeceğini kaydetti.

Daha sonra AK Parti grubu sözlü soru önergelerini Başkan Şahin'e yöneltti. Meclis toplantısı, 6 gündem maddesinin görüşülmesi ile sona erdi.