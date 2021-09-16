Bilecik'in Söğüt ilçesinde aracında kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince O.A'nın üzerinde ve aracında arama yapıldı.
Aramalarda, 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah ile bu silaha ait 1 adet şarjör ve 25 adet fişek ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Bilecik'te aracında uzun namlulu silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika