Son dakika haberi: Bilecik'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Bilecik'te bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı belirtildi.

Merkeze bağlı Elmabahçe köyünde vakaların birden fazla olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köyde, vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla ikinci bir emre kadar köy giriş ve çıkışlarının izine tabi olmak kaydıyla karantinaya alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."