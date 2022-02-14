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Son dakika haberi | Bilecik'te cami külahının tadilatı sırasında yangın - Son Dakika

Son dakika haberi | Bilecik'te cami külahının tadilatı sırasında yangın

14.02.2022 00:58
Son dakika haberi | Bilecik'te cami külahının tadilatı sırasında yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'te bir caminin külahı tadilat sonrası yerine monte edilirken kaynak makinasından yangın çıktı.

Bilecik'te bir caminin külahı tadilat sonrası yerine monte edilirken kaynak makinasından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük uğraş verdi.

Hürriyet Mahallesi'ndeki Dursun Fakih Camii'nin hasar gören külahı bir vinç yardımı ile yere indirildi. Yerde yapılan tadilat sonrası tekrar vinç yardımıyla yerine konan külah kaynak makinası yardımıyla sağlamlaştırmaya çalışıldığı sırada sıçrayan kıvılcım, minarenin yapıldığı demir malzemeyi kaplayan plastik bölüme sıçradı. Plastik bir anda alevi alırken, alevler tüm minareyi sardı. Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken, minarede büyük hasar meydana geldi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Genç, camide ustaların çalıştığını anlatarak, "Tadilatta minarenin en üst, uç bölümü yapılıyordu. Kaynaktan dolayı bir yangın oluştu. Hemen itfaiyeyi aradık, hemen geldiler. Şu an yangın söndürüldü, Allah'a şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı" dedi.

Öte yandan bölgeye tedbir amaçlı 112 ekipleri sevk edildi. - BİLECİK

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Hürriyet, İtfaiye, Bilecik, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bilecik'te cami külahının tadilatı sırasında yangın - Son Dakika


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