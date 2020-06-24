Son dakika haberi: Bilecik'te camilerde cemaatle ilk sabah namazı kılındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bilecik'te camilerde cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Son dakika haberine göre Bilecik'te vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından camilerde sabah namazını eda etti.

Bilecik'te vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından camilerde sabah namazını eda etti.

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Kentin 4 minareli Kayıboyu Camisi'ne gelen vatandaşlar, maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak sabah namazını kıldı.

Cemaatle namaz kılanlardan Ramazan Yılmaz, yeniden komşularıyla cemaatle namaz kıldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Allah'a çok şükür bugünlere kavuştuk. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Çok iyi oldu, sevindik. Şükürler olsun, camilerimize kavuştuk. Sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyacağız. Hijyene dikkat etmemiz lazım. Dikkat edeceğiz ki bir an önce virüsten kurtulalım."

Ali Erbaş, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:53 Kaynak: AA

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