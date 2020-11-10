Son dakika haberi | Bilecik'te çocukları Ata'yı böyle andı - Son Dakika

Son dakika haberi | Bilecik'te çocukları Ata'yı böyle andı

10.11.2020 13:45
Son dakika haberi | Bilecik'te çocukları Ata'yı böyle andı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Bilecik'te çocuklar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde kendi elleriyle boyadıkları ve üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu tişörtlerle ulu önderi yad etti.

Bilecik'te çocuklar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde kendi elleriyle boyadıkları ve üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu tişörtlerle ulu önderi yad etti.

Yaşayan Şehir Müzesinde geçtiğimiz ay itibariyle gerçekleştirilen "Müze Akademi" etkinliği kapsamında bir araya gelen minik öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde boyadıkları Atatürk görsellerini 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününe hazırladılar. Belirlenen takvim doğrultusunda haftanın 4 günü, taş ve seramik boyama, enstrümanları tanıma ve tişört boyama etkinlikleri ile hünerlerini ortaya koyan çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için anlamlı bir çalışma ortaya koydu. Etkinliğe katılarak çocuklarının heyecanını paylaşan Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Yaşayan Şehir Müzesi ve Sanat Akademisi işbirliği ile hazırlanan programlarla çocukların salgının olumsuz etkilerinden korumak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik güzel etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Buradaki amacımız hem çocuklarımızın hünerlerini keşfetmek hem de onları içinde bulunduğumuz salgının etkilerinden korumaktır. Bilecik Belediyesi olarak salgınla mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde alınması gereken önlemleri alarak çocuklarımızı buluşturuyoruz. Müzemizde sosyal mesafe, maske takılması, dezenfekte çalışmaları ve hijyen kurallarına dikkat ederek, çocuklarımıza keyifli anlar yaşatmaya çalışıyoruz."

Çocuklar yaptıkları Atatürk tişörtleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi

Çocuk ve ailelerin büyük bir beğeniyle takip ettikleri etkinlikte tişörtleri istedikleri renklere boyayan çocuklar, tişörtleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi. Etkinliklerin düzenlenmesinden dolayı duydukları sevinç ve heyecanı paylaşan çocuklar Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti. Etkinlik, Subaşı'nın çocuklara katılım belgesi ve maske hediye etmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Son dakika haberi | Bilecik'te çocukları Ata'yı böyle andı
Son dakika haberi | Bilecik'te çocukları Ata'yı böyle andı
Son dakika haberi | Bilecik'te çocukları Ata'yı böyle andı
Son dakika haberi | Bilecik'te çocukları Ata'yı böyle andı
Son dakika haberi | Bilecik'te çocukları Ata'yı böyle andı
Son dakika haberi | Bilecik'te çocukları Ata'yı böyle andı
Son dakika haberi | Bilecik'te çocukları Ata'yı böyle andı

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Bilecik, Subaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bilecik'te çocukları Ata'yı böyle andı - Son Dakika


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