Kaza nedeniyle kara yolunun her iki yönünde ulaşım yaklaşık bir saat aksadı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.