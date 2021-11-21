Son dakika haberi... Bilecik'te devrilen kamyonda yangın

Son dakika haber: Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgilere göre kaza, Bilecik 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. S.B yönetimindeki 11 AC 504 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Mıcır yüklü kamyondan sızan yakıt yangına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, kamyonda hasar meydana geldi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı. - BİLECİK

Son Dakika

Ekonomist Özgür Demirtaş, Binali Yıldırım'ın enflasyon yorumuna tepki gösterdi: Saçma sapan

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu

Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı

Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!

Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi

Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım

Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak

Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi