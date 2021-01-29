Son dakika haberi | Bilecik'te jandarmadan uyuşturucu operasyonu
29.01.2021 17:39
Son dakika haberleri... Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda esrar ve Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda esrar ve Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince istihbarı çalışmalar neticesinde, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklu bulunan M.A'nın Bayırköy beldesinde bulunan evinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.
Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, poşet içinde 85 gram esrar, 5 gram Hint keneviri tohumu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Malzemelere el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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