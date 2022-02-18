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Son dakika haberi | Bilecik'te kafeteryada yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Bilecik'te kafeteryada yangın söndürüldü

18.02.2022 14:22
Son dakika haberi | Bilecik'te kafeteryada yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Bilecik'te bir kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'te bir kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazipaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak'ta hizmet veren bir kafeteryanın bacasından yoğun duman çıktığı fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Hasara neden olan yangının havalandırma sistemi içinde bulunan motordan kaynaklandığı düşünülürken, tedbir amaçlı olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri de sevk edildi.

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Gazipaşa, Bilecik, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bilecik'te kafeteryada yangın söndürüldü - Son Dakika


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