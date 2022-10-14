Son dakika haberi: Bilecik'te kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bilecik'te kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü

14.10.2022 21:37
Son dakika haberi: Bilecik'te kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü

Son dakika habere göre Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İsmetpaşa Mahallesi Hilali Ahmer Sokağı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakla ağır yaralanan Baran Savaş (30), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S, Y.S, A.S. ve F.S. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan F.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bilecik'te kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

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