Bıçakla ağır yaralanan Baran Savaş (30), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmetpaşa Mahallesi Hilali Ahmer Sokağı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Bilecik'te kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

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