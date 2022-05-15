Son dakika haberi... Bilecik'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bilecik'te iki katlı metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Deresakarı köyünde Mehmet Yavuz'a (60) ait kullanılmayan iki katlı ahşap metruk evde elektrik kontağından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.