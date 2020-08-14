Son dakika haberi... Bilecik'te orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te Vali Bilal Şentürk başkanlığında "Orman yangınları ile mücadele, değerlendirme ve planlama" toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda ilgili kurum ve kuruluş yetkilileriyle bir araya gelen Şentürk, burada yaptığı konuşmada, kentin genel asayişini, güvenliğini ve huzurunu tehdit edebilecek önemli konuların arasında orman yangınlarının da geldiğini belirtti.

Kentin yüzde 57'sinin ormanlarla kaplı olduğunu anımsatan Şentürk, şunları kaydetti:

"Bir taraftan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken bir taraftan da bu tür tehlikeleri bertaraf edebilmek için özel çaba sarf etmek gerekiyor. Pandemiden dolayı insanlar kapalı kalmaktan bunaldı. Ama kontrolsüz bir çıkış, kontrolsüz davranışlar getirir. Serbestliğin kontrolsüz sonuçları olmaması açısından özellikle yangın oluşturabilecek alanlara dönük tedbirleri almalıyız. Sadece yasaklamalarla olacak bir konu değil, koronavirüs ile mücadelede olduğu gibi orman yangınlarına karşıda aynı hassasiyetin en üst seviyede olması gerekir. Vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmalıyız."

Vali Şentürk, orman yangınlarının büyük kısmının insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Hepimiz hazırlıklı olmalıyız. Hem güvenlik kuvvetlerimiz, hem orman teşkilatımız hem de diğer kurumlarımızın hassas olması lazım. İnşallah yangınsız bir sezon geçiririz ama bir yangın çıktığında da hepimiz seferber olmak durumundayız. Bizi ilgilendirmez yaklaşımı olmaz herkes elinde ne varsa yani bir ibrikle bile su dökebiliriz. Gerekirse kazma kürekle söndüreceğiz. Bu hassasiyeti en üst seviyede tutmalıyız." diye konuştu.

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Rıfat Ataş da bir sunum gerçekleştirdi.

Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın da orman yangınları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.