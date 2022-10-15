Bilecik gündem haberi: Bilecik'te otelin önündeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik gündem haberi: Bilecik'te otelin önündeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

15.10.2022 14:40

Bilecik bölgesinden gelen habere göre Bilecik'te kavgada silahla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te kavgada silahla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gazipaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak'taki bir otelin restoranına girmeye çalışan M.S. ile otelin güvenlik görevlileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, iddiaya göre M.S. tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu Azerbaycan uyruklu güvenlik görevlisi Ü.B. bacağından yaralandı.

Diğer güvenlik görevlilerinden birinin de M.S'nin silahını alıp bu kişiyi boynu ve göğsünden vurduğu ileri sürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ü.B. ile ağır yaralanan M.S, ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Bu sırada, hastanenin önünde bekleyen taraflar arasında kavga çıktı. Polis, kavga edenleri güçlükle ayırabildi.

Ü.B, buradaki müdahalesi sonrasında Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kavgaya karışanlar ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Gazipaşa, Bilecik, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik gündem haberi: Bilecik'te otelin önündeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik gündem haberi: Bilecik'te otelin önündeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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