Son dakika haberi | Bilecik'te plastik ham madde fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bilecik'te plastik ham madde fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

01.05.2022 11:06
Son dakika haberi | Bilecik'te plastik ham madde fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haber... Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yangın çıkan plastik ham madde fabrikasının bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yangın çıkan plastik ham madde fabrikasının bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki plastik ham madde üreten bir fabrikada sabah saat saatlerinde yangın çıktı.

Dumanları görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikadaki yangın yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Osmaneli Orman İşletmesi, Osmaneli, Bayırköy ve Vezirhan belediyelerinden ekipler ile fabrika çalışanları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi | Bilecik'te plastik ham madde fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Bilecik'te plastik ham madde fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Bilecik'te plastik ham madde fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Bilecik'te plastik ham madde fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Bilecik'te plastik ham madde fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bilecik'te Lastik Fabrikasında Yangın Çıktı Bilecik'te Lastik Fabrikasında Yangın Çıktı Bilecik'te lastik fabrikasında yangın (2) Bilecik'te lastik fabrikasında yangın (2)

Hamster Coin, Osmaneli, Bilecik, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bilecik'te plastik ham madde fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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