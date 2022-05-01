Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yangın çıkan plastik ham madde fabrikasının bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki plastik ham madde üreten bir fabrikada sabah saat saatlerinde yangın çıktı.

Dumanları görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikadaki yangın yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Osmaneli Orman İşletmesi, Osmaneli, Bayırköy ve Vezirhan belediyelerinden ekipler ile fabrika çalışanları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.