Bilecik'te şehit ailesi ile gazilere madalya ve beratları verildi - Son Dakika

Bilecik'te şehit ailesi ile gazilere madalya ve beratları verildi

Bilecik'te şehit ailesi ile gazilere madalya ve beratları verildi Vali Vekili Mehmet Taşdöğen; "Bizim için şehadet önemli, onların bize emanetlerini en iyi şekilde muhafaza etmek gerekiyor" "4 yıl önce de asker kıyafeti giymiş teröristler hainlik yapmaya kalktılar" "Gazilerimiz de vatan...

Bilecik'te şehit ailesi ile gazilere madalya ve beratları verildi

Vali Vekili Mehmet Taşdöğen; "Bizim için şehadet önemli, onların bize emanetlerini en iyi şekilde muhafaza etmek gerekiyor"

"4 yıl önce de asker kıyafeti giymiş teröristler hainlik yapmaya kalktılar"

"Gazilerimiz de vatan için canlarını ortaya koydular"

BİLECİK - Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere gönderilen "Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcih" töreni düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonundaki törene, Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Faruk Dirgen, İl Emniyet Müdür Vekili Sefa Şahin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hatice Dost ile şehit ailesi ve gaziler katıldı.

"Onların bize emanetlerini en iyi şekilde muhafaza etmek gerekiyor"

Törende konuşan Vali Vekili Taşdöğen, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü için bu topraklarda şehitler verildiğini ifade ederek, bugün bu topraklarda huzur, güven ve özgür bir biçimde yaşanmasının kahraman şehit ve gazilerimiz sayesinde olduğunu belirtti.

Türk milletinin ruhunda özgürlüğün bulunduğunu vurgulayan Vali Vekili Taşdöğen, şöyle konuştu:

"Bizim için şehadet önemli. Onların bize emanetlerini en iyi şekilde muhafaza etmek gerekiyor. Devletimiz son yıllarda şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmak için yasalar çıkardı. Onların bizlere emanet oldukları hissini hiçbir zaman kaybettirmeden devamını sağladı. Şehitlerimiz bizler için canlarını verdiler, ne yapsak bunun karşılığını veremeyiz. Özgür vatan için birçok canımızı feda etmişiz, etmeye de devam edeceğiz. Anadolu coğrafyası şehitlerimizin kanlarıyla sulandı. Emanetleri bizden sonraki nesillere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Gazilerimiz de vatan için canlarını ortaya koydular. Milletimizin, bağımsızlık ve özgürlük ruhu her şeyin üzerinde. Vatan için ne yapsak azdır. Her zaman iç ve dış düşmanlar oldu ve olmaya da devam ediyor. 4 yıl önce de asker kıyafeti giymiş teröristler hainlik yapmaya kalktılar. Türk milleti, birlik ve beraberlik içerisinde hainlerin teşebbüsünü akıbete uğratacak tavrı ortaya koyarak yine birliğini gösterdi. Şehit ve gazilerimiz, vatan ve millet için görevini layıkıyla yaptı. Şehit ve gazilerimiz olduğu müddetçe hiçbir güç bizi yıkamaz."

Şehit ailesine ve gazilere madalya ve beratlarını takdim etti

Konuşmanın ardından 31 Mayıs 2018'de Kuzey Irak'ta terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olan 25 yaşındaki Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Ünal Demir'in, 12 Nisan 2016'da Şırnak'ta terör örgütlerince çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş Savaş Avcı'nın, 01 Ekim 2015'de Mardin Nusaybin'de terör örgütleriyle girilen çatışmada yaralanan uzman çavuş Barış Bağcı ile aynı tarihte yaralanan uzman onbaşı Selçuk Kalkan'ın özgeçmişlerinin okunmasının ardından Vali Vekili Taşdöğen, şehit ailesine ve gazilere madalya ve beratlarını takdim etti.

Bilecik'te şehit ailesi ile gazilere madalya ve beratları verildi

Bilecik, Vatan, Asker, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te şehit ailesi ile gazilere madalya ve beratları verildi - Son Dakika


Son Dakika

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