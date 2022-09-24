Son dakika haberi... Bilecik'te TIR yan yattı; şoför yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Bilecik'te TIR yan yattı; şoför yaralı

24.09.2022 12:46
Son dakika haberi... Bilecik'te TIR yan yattı; şoför yaralı

Edinilen son dakika haberine göre BİLECİK'te, kontrolden çıkarak devrilip, yan yatan TIR'ın şoförü Ahmet Akça (31) yaralandı.

BİLECİK'te, kontrolden çıkarak devrilip, yan yatan TIR'ın şoförü Ahmet Akça (31) yaralandı.

Kaza, Bilecik-Sakarya yolunun bakım nedeniyle bölünen kısmında meydana geldi. Ahmet Akça'nın kullandığı 64 LT 68 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, devrilerek yan yattı. Kazada yerinde sıkışan Akça, ihbarla bölgeye gelen AFAD ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan Akça, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ahmet Akça'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi! BİLECİK'TEKİ FABRİKA SOYGUNUNA 8'İNCİ TUTUKLAMA Son dakika haberi! BİLECİK'TEKİ FABRİKA SOYGUNUNA 8'İNCİ TUTUKLAMA Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bilecik'te TIR yan yattı; şoför yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:31 Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı
12:15 Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü
11:40 Bir deri bir kemik kaldı! Esir takasıyla Rusların elinden kurtulan Ukraynalı askerin son hali şoka uğrattı
11:13 Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil
10:51 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve "uyuşturucunun etkisindeydim" diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım
10:37 Çin'de bomba iddia: Ülkede darbe oldu, devlet başkanı Xi Jinping tutuklandı
09:57 Akşener'in sözleri "adaylığa destek" olarak yorumlandı: Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağım
09:51 Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismin yakın dostu Medvedçuk olduğu ortaya çıktı
09:02 TOKİ konut projesinde indirim müjdesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı! 2 şartı yerine getiremeyen başvuruda bulunamayacak
08:13 Sultangazi'de korkunç olay! Motosikletin arkasında seyahat eden 19 yaşındaki İdris, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 12:52:26. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bilecik'te TIR yan yattı; şoför yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement