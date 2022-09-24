Kaza, Bilecik-Sakarya yolunun bakım nedeniyle bölünen kısmında meydana geldi. Ahmet Akça'nın kullandığı 64 LT 68 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, devrilerek yan yattı. Kazada yerinde sıkışan Akça, ihbarla bölgeye gelen AFAD ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan Akça, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ahmet Akça'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Bilecik'te TIR yan yattı; şoför yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.