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Son dakika haberi | Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi | Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

22.02.2022 10:34
Son dakika haberi | Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; jandarma ekipleri Bilecik'in Söğüt ilçesinde 6 şüphelinin bulunduğu evde ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar maddesi ile 2 adet hassas terazi ile birlikte suçta kullanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BİLECİK

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Metamfetamin, Jandarma, Bilecik, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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