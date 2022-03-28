Son dakika haberi: Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonundan gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ve Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik bir operasyon yapıldı. Yapılan operasyondan 50,59 gram metamfetamin maddesi, 1,53 gram bonzai, 1 adet kuru sıkı tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan S.Ü., Y.E.Y., ve A.K. isimli şahıslar alınan ilk ifadesinin ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan S.Ü. isimli şahıs tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer 2 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - BİLECİK