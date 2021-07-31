Son dakika haberi: Bilecik'te yaşanan orman yangınının şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bilecik'te yaşanan orman yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan şahıs ilk sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik- Vezirhan D-160 karayolunda Aptalderesi Mevkiinde dumanları görev vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerinde anında Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik, Vezirhan ve Bayırköy belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, görgü şahitlerin ifadesine göre ormanlık alandan kaçan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erhan A. (43) isimli şahsın üzerinden pet şişe içinde tiner çıkarken, şahıs jandarma ekipleri tarafından sorguya alındı. İlk sorgusunun ardından Erhan A. jandarma ekiplerince Bilecik Adliye Sarayına getirildi.

Öte yandan yangında 500 metrekarelik makilik alan yanarken, alevler çam ağaçlarına sıçramadan söndürülmüştü. - BİLECİK