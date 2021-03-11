Son dakika haberi: Bilecik'teki eski un fabrikasında çıkan yangınla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyündeki eski un fabrikasında çıkan yangına ilişkin 5 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturmada yangının, binadaki hurda demirleri keserek çalan kişilerin ayrılmasının ardından zeminin tutuşması sonucu çıktığı belirlendi.

Ekipler, hurda hırsızlığı yaptıkları tespit edilen şüpheliler Ş.Y, K.A, F.V, T.O. ve H.A'yı çalıntı demirlerle yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Demirköy köyünde Namık Katırcıoğlu'nun Fransa'da yaşayan varislerine kalan ve yıllardır kullanılmayan un fabrikasında 1 Mart'ta sabaha karşı çıkan yangın, Pazaryeri ve Bozüyük belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatte söndürülmüştü. Yangında binanın büyük bölümü zarar görmüştü.