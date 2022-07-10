Selde hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Selde hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı

10.07.2022 19:25

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, aşırı yağışın ardından oluşan selin, evlerinin çevresindeki duvarı yıkması sebebiyle suya kapılarak yaşamını yitiren 68 yaşındaki Asiye Bikmen'in cenazesi defnedildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, aşırı yağışın ardından oluşan selin, evlerinin çevresindeki duvarı yıkması sebebiyle suya kapılarak yaşamını yitiren 68 yaşındaki Asiye Bikmen'in cenazesi defnedildi.

Türkmen köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Asiye Bikmen için aynı köyde cenaze töreni düzenlendi.

Hayatını kaybeden Bikmen'in selde yaralı olarak kurtulan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen de cenaze töreninde yer aldı.

Sinan Bikmen, AA muhabirine, annesinin sel suyuna kapılmasının ardından arkasından suya atladığını kaydederek, "Kapıldık gittik, ondan sonra bir köşede sıkışmış bir şekilde kaldık. Sonradan ben bağırdım. Arkadaşlar duydular, geldiler." diye konuştu.

Bikmen'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, siyasi parti temsilcileri, Bikmen'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selde hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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