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Son dakika haberi! Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama - Son Dakika

Son dakika haberi! Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

29.09.2021 20:07
Son dakika haberi! Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüs ile karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüs ile karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır. Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında online olarak toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri aşılama stratejisi, vaka durumu ve yüz yüze eğitim olurken Bakan Koca toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulumuz bugün okullarda yüz yüze eğitim, salgının seyri ve tedbirlerin uygulanması gündemi ile bir araya geldi. Vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerimizin bulunduğu yaş grubunun dağılımı ele alındı. 5-17 yaş arasında bulunan çocuklarımız aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakaların beklenen bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüs ile karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır. Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIĞIMIZIN YURT İÇİNDE HES KODU UYGULAMASI DIŞINDA BİR UYGULAMASI YOKTUR"

Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi sonucu hastanede tedavi gören sayısının da azaldığını belirten Bakan Koca, "Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir. Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur. Bildiğiniz gibi birçok müesseseye girişte HES kodu uygulamamız bulunmaktadır. HES kodu ile giriş yapılan yerlerde zorunlu kontrol riskli kişilerin dolaşımda olmamasını hedef almaktadır. Bunlar, aktif hasta ya da aktif temaslı kişiler ile sınırlıdır. HES kodu kişilerin riskli ya da çok riskli olduğunu, aktif hasta olup olmadığını, aktif temaslı olup olmadığını, son 72 saat içinde PCR negatif olup olmadığını ve aşılı olup olmadığı bilgisini içermektedir. Kurum ve müesseseler HES kodundan hangi bilgileri sorgulamak isterlerse sorgulayabilmektedir" açıklamasında bulundu.

"ESKİ GÜNLERİMİZE DAHA ERKEN DÖNMEK İSTİYORSAK BUGÜN TEDBİRLERE DAHA SIKI UYMALIYIZ"

Salgının seyrinde günlük vaka sayılarında durağan bir hal oluştuğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Ancak bu durağanlık düşük vaka sayılarında değil, günlük 20 binin üzerindedir. Bu sayıyı hızla aşağıya düşürecek iki unsur var. Bunlar hızla yüksek oranda aşılı hale gelmek ve tedbirlere uymaktır. Son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına doğrudan yansımaktadır. Bu gidiş aşı ile toplum bağışıklığı sağlama hedefimize ulaşmak için süreyi uzatmaktadır. Mevcut tedbirlerden ve maskeden en kısa sürede kurtulmanın yolu şimdi tedbirlere uymak ve maskesiz kalabalıklardan uzak durmaktır.

Salgının ilk günlerinden bu yana uzunca bir süredir tedbirlere uyumu dile getirdiğimin farkındayım. Ancak önceleri tek korunma yolumuz tedbirlerdi. Bugün ise tedbirlerle birlikte aşı olmaktır. Sabreder ve vaka sayılarını hedeflenen şekilde düşürebilirsek maskesiz günlerimiz başlayacak. Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak bugün tedbirlere daha sıkı uymalıyız."

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika haberi! Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama - Son Dakika
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