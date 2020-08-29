Son dakika haberi! Bilim Kurulu Üyesi Kara: Dünyada grip aşısında sıkıntı olacağı kesin - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara , "Covid salgınının boyutlarının bu kadar büyük olmasının mart, nisan, mayıs ayı gibi görüldüğünü düşünürsek bu sene dünya genelinde grip aşısıyla ilgili bir miktar talebi karşılama konusunda sıkıntı olacağı kesin. Bu sıkıntıyı ülkemiz de yaşayabilir" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, SARS CoV2 virüsünün ortaya çıkmaya başlamasıyla beraber zatürre ve grip aşısının önerilmeye başladığını söyledi. Prof. Dr. Kara, "Ama ne zatürre aşısı ne grip aşısı Covid tablosunda bizi korumuyor. Ama şöyle bir özelliği var; Covid'deki en büyük problem akciğerlerin hasar görmesi, akciğerlerimizin zedelenmesi. Gripte, zatürrede pnömokok mikroorganizması bakterisi de akciğerlerde hasar yaratıyor. O nedenle de bizim onları azaltıyor olmamız öbür taraftan Covid'in etkisini azaltmamızı sağlıyor. Bu bakımdan bu iki aşı da çok önemli. Ama zatürre aşısını herkesin yaptırması gerekir mi? Belirli risk gruplarımız var. O grupların bu aşıyı olması gerekiyor" dedi.