Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok

22.12.2020 10:43
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok, System.String[]

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yokSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İngiltere'de koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılmasına neden olan mutasyonun, hastalığın daha ağır seyrine neden olmadığını belirtti.

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İngiltere'de koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılmasına neden olan mutasyonun, hastalığın daha ağır seyrine neden olmadığını belirtti. Prof. Dr Kara, "Türkiye'de de mutasyon takipleri yapılıyor. Bizim ülkemizdeki genetik takiplerde ve mutasyon incelemelerinde şu ana kadar tespit edilmiş böyle bir verimiz yok. Diyelim ki bulaşmayı hızlandırmıştır. Coğrafyamızda şu anda bulaşmanın atlayarak hızlandığı bir yer yok" dedi.

Prof. Dr. Kara, İngiltere'de yeni ortaya çıkan araştırması devam eden mutasyonun '202012VUI' diye isimlendirildiğini hatırlatarak, bu mutasyonun İngiltere'de vaka artışının hızlı olduğu 60'dan fazla bölgede tespit edildiğini kaydetti. Prof. Dr. Kara, "Bu acaba mutasyondan mıdır? Olasılık olarak yüksek; ama kesin değil. Belki de o bölgelerde hem mevsimsel özellikleri hem insan aktivitesi hem noel döneminin olmasıyla artıyor, belki de virüsün mutasyonuyla artıyor. Bunu bugün için kesin söylemek mümkün değil; çünkü araştırma devam ediyor. Bu mutasyonları devletler düzenli takip ediyorlardı. İngiltere'deki takip sırasında bu mutasyon ilk eylül ayında tespit ediliyor. Eylül ayından beri aslında bilinen ve takip edilen; ama bu şekilde yoğunlaşması ve artması ise son 1 hafta içerisinde gözlenen bir tablo. Bu mutasyon bulaşmayı kolaylaştırıyor mu? Kolaylaştırıyor olma ihtimali var. Çünkü artan bölgelerde görülüyor. Böyle durumlarda önlem alınması gerekiyor ve dünyada bu konuda önlemler alıyor. Dünya Sağlık Örgütü de 'bulaştırmayı kolaylaştırıyor olma ihtimali çok yüksek o bakımdan siz de önleminizi alın' dedi. Bizim ülkemiz de diğer ülkeler de bu bakımdan önlemleri alıyor" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE BU MUTASYONLA İLGİLİ VERİ YOK'Türkiye'de de mutasyon takiplerinin yapıldığını aktaran Prof. Dr. Kara, "Eylül ayından itibaren İngiltere'de bulunduğu için bu, sonrasında Danimarka'da, Hollanda'da ve bakıldığında başka ülkelerde de İtalya'da da örnek olduğunu görebiliyoruz. Bizim ülkemizdeki genetik takiplerde ve mutasyon incelemelerinde şu ana kadar tespit edilmiş böyle bir verimiz yok. Diyelim ki bulaşmayı hızlandırmıştır. Coğrafyamızda bulaşmanın atlayarak hızlandığı bir yer yok. Eylül ayından itibaren İngiltere'de görüldüğü için o şekilde gelen kişiler arasında olmuş olma ihtimali olabilir; ama bizdeki testlerde henüz çıkmadı. Önümüzdeki dönemde bu da takip edilecektir. Şu andaki bilgilerimiz bu yeni mutasyonun hastalığın daha ağır seyrine neden olmadığı; ama sayının artışına neden olduğu şeklinde. Hastalananlar daha öncekilerle aynı şekilde hastalığı geçiriyorlar gibi görünüyor; ama hastalanma olasılığı sanki biraz daha yükseliyormuş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.'AŞI ÇALIŞMALARINI ETKİLEMEYECEK'Prof. Dr. Kara, koronavirüsün mutasyona uğramasının mRNA ve inaktif aşı çalışmalarına etkisini değerlendirerek, "mrRNA aşıları spike proteinini direkt olarak hedef alıyor. Spike proteinin belli kısmını hedef alıyor. O bölgeyi vücuda tanıtıp vücudun da kendi savunma silahlarını o bölge için üretmesini istiyor. Bugünkü konuştuğumuz mutasyon o bölgeyi direkt etkileyebilen bir mutasyon gibi görünmüyor. O bakımdan mRNA aşılarını etkilemesini çok fazla beklemiyoruz. İnaktif aşıda da virüsün zaten hemen hemen tamamını spike proteininde olduğu gibi verdiğimiz için orada birden fazla çeşitli antikor gelişimini bekliyoruz. Onun etkilenmesinin büyük olasılıkla olmayacağını söyleyebiliriz. İngiltere'de ortaya çıkan araştırma altındaki bu mutasyon şuandaki aşı çalışmalarını etkileyebilecekmiş gibi görünmüyor" dedi.'VİRÜSTEN KORUNABİLME ŞANSI YÜZDE 5'E İNECEKTİR'

Prof. Dr. Kara, virüs mutasyon geçirse de, kendi bulaştırıcılığını kaybetmediği müddetçe önlemlerin aynı şekilde devam edeceğini vurgulayarak, "Biz karşılıklı konuşurken maskesiz isek aramızdaki mesafe 1 metre ise yaz aylarında 3 ila 5 dakikadan sonra virüsü bulaştırıyorsak, kış aylarında bu 1-2 dakika. Bu virüsün şimdi böyle bir mutasyon geçirmesi bu süreyi belki 1 dakikaya indiriyor. İnsanlar da özellikle de maske, mesafeye dikkat etmezlerse eskiden diyelim ki virüsten korunabilmek için yüzde 50 şansları varsa böyle bir durumda bu şansları yüzde 5'e  inecektir. Arada büyük fark var. Bu kadar daha kolay bulaşır hale gelir. Eğer gerçekten bu virüs kendisi açısından bulaşmayı avantaj haline geçirecek bir mutasyonu geçirdiyse bizim için maske ve mesafenin daha önemli olduğunu söylememiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok

Koronavirüs, İngiltere, Ateş Kara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok - Son Dakika


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