Son dakika haberleri... Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Yılbaşı kritik eşik - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Yılbaşı kritik eşik

29.12.2020 11:38
Son dakika haberleri... Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Yılbaşı kritik eşik, System.String[]

Son dakika haberleri: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Yılbaşı kritik eşikSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yılbaşının kritik bir eşik olduğunu belirterek, "Tıpkı Kurban Bayramında söylediğimiz gibi yılbaşı önemli bir eşik.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Yılbaşı kritik eşik

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yılbaşının kritik bir eşik olduğunu belirterek, "Tıpkı Kurban Bayramında söylediğimiz gibi yılbaşı önemli bir eşik. Dışarıda toplanmak yasak; ama evlerde de bir araya gelmemeye özen göstermek durumundayız. Ondan dolayı yılbaşı kritik bir eşik. Kesinlikle vatandaşlarımız Kurban Bayramında yapılan hataları yapmamalılar" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son dönemde alınan kapatma ve kısıtlamaların etkisinin görülmeye başlandığını, vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında önemli düşüşler olduğunu; ama hala her gün 250'den fazla canın yitirildiğini söyledi. Tedbirleri gevşetmeyi konuşmak için erken olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kayıpmaz, şöyle konuştu:

"Yılbaşındaki kapatmanın da önemli etkisi olacak. Burada tıpkı Kurban Bayramında söylediğimiz gibi yılbaşı da önemli bir eşik. Dışarıda toplanmak yasak; ama evlerde de bir araya gelmemeye özen göstermek durumundayız. Hem komşularımız hem akrabalarımız hem sevdiklerimizle uzaktan yeni yıla girmek durumundayız. Çünkü ev içinde, apartman içinde komşularla toplanma gerçekleştiğinde hastalık da kendini yaymak için fırsat bulacak. Maskesiz geçirilen süre arttıkça birçok kişinin hastalığı kapma ihtimali var. Ondan dolayı yılbaşı kritik bir eşik. Yılbaşına dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle vatandaşlarımız Kurban Bayramında yapılan hataları yapmamalılar. Hane halkıyla bir evcil hayvanımızla kedimizle vakit geçirebiliriz. Bazı otel ve villalar kiralayanları duyuyoruz. Mutlaka evlerinde hane halkıyla girin yeniyıla."'ÇOK HASSAS OLMALIYIZ'Doç. Dr. Kayıpmaz, görevi başında yeniyıla girecekler olduğuna dikkat çekerek, "Onların haricinde kalan kişilerin mutlaka hane halkıyla geçirmesi gerek. 3 komşunuzla bile bir araya gelseniz 10 kişi arasında bir kişi bile pozitif olsa geçireceğiniz birkaç saat içerisinde kalan birçok kişiye de o ortamda enfekte etme riski var. Kendileri hastalığı hafif geçirse bile evde farklı hastalıkları olanlara bulaştırabilir. Bu kişiler ağır geçirebilir. O kişilerin yaşamını kaybetmesine istemeden de olsa neden olabilirler. Bu nedenle yılbaşını çok hassas biçimde geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.'YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ŞUBAT'I BEKLEMELİYİZ'

Doç. Dr. Kayıpmaz, yüz yüze eğitim ile ilgili de "Yüz yüze eğitimde şubat ayının başlarındaki vaka sayıları, hasta sayıları, hastanelerdeki doluluk oranlarına dair veriler incelenip ona göre karar verilecektir. Başlayabilir; ama başlaması da tabii temel eğitim dönemindeki çocuklardan  başlayarak yine olur. Tıpkı geçtiğimiz sonbaharda olduğu gibi. Öncelikli olarak belirli sınıflardan başlayarak yine kademeli ve seyreltilmiş bir eğitim olabilir ikinci dönem için. Ama bunu da henüz konuşmak için erken. Bunu da Şubat ayında tekrardan bir masaya yatırmak gerekecektir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Yılbaşı kritik eşik
Son dakika haberleri... Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Yılbaşı kritik eşik

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Yılbaşı kritik eşik - Son Dakika


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